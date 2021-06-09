فرنسا.. ليثبت بنزيمة خطأ ديشان

بعد غياب ست سنوات عاد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد إلى قائمة فرنسا ولديه رغبة أن يثبت خطأ ديديه ديشان مدرب الفريق باستبعاده المتكرر طوال تلك المدة.

نبذ ديشان مهاجم ريال مدريد من قائمة الديوك منذ عام 2015 بسبب تورطه في قضية ابتزاز تم تبرئته منها بعد ذلك.

ولم يتوقع أغلب المتابعين عودة بنزيمة من جديد إلى قائمة الديوك خاصة بعد اتهامه للمدرب الفرنسي بالعنصرية في وقت سابق.

وصرح بنزيمة بعد استبعاده من قائمة يورو 2016 قائلا: "استسلم ديشان للجانب العنصري في فرنسا".

ولم تظهر أي بوادر لعودة العلاقات بين الثنائي قبل يورو 2020 حتى أن ديشان صرح في يناير الماضي "بنزيمة تجاوز الحدود بتصريحاته ضدي، لا يمكن أن أنسى ذلك ولن أنسى أبدا".

ربما تناسى ديشان تصريحات بنزيمة السابقة مما دفعه لضمه لقائمة فرنسا، لكنه بالتأكيد سيتجاوز عنها تماما إذا كان مهاجم ريال مدريد سببا في تتويج الديوك بلقب اليورو.

نجح ديشان في التتويج مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 لكن لم يفلح في حصد لقب اليورو بعد خسارة نهائي النسخة الماضية أمام البرتغال، والآن جاء دور بنزيمة ليثبت خطأ ديشان.

التأهل

لم يجد منتخب فرنسا صعوبة في التأهل إلى بطولة أمم أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

كان الديوك في المجموعة الثامنة من تصفيات اليورو بجانب تركيا وأيسلندا وألبانيا وأندورا ومولدوفا، وأنهاها في الصدارة بـ 25 نقطة.

ويأتي تأهل فرنسا رغم فشل الديوك في فك شفرة تركيا، إذ حققت فرنسا 8 انتصارات وخسرت مرة واحدة وتعادلت مثلها والمرتين أمام تركيا.

سقطت فرنسا في الجولة الثالثة خارج ملعبها أمام تركيا بهدفين دون مقابل قبل أن تتعادل على ملعبها بهدف لكل منهما.

كان المنتخب الفرنسي الأفضل هجوما بتسجيل 25 هدفا في المجموعة لكن تلقت شباكه 6 أهداف ليكن الديوك ثاني أقوى خط دفاع خلف تركيا التي تلقت 3 أهداف فقط.

التاريخ أوروبيا

يشارك منتخب فرنسا للمرة العاشرة من 16 مرة أقيمت بها بطولة اليورو، ونجح في تحقيق اللقب مرتين.

توج منتخب الديوك باللقب عامي 1984 و2000 من ثلاث مرات وصل فيهم إلى المباراة النهائية.

منذ نسخة 1984 لم تغب فرنسا عن اليورو سوى في نسخة 1988، ووصل الديوك للمربع الذهبي 4 مرات منذ البطولة التي توجوا فيها باللقب الأول.

وبالرغم من تتويج الديوك باللقب مرتين فقط إلا أن منتخب فرنسا حقق الرقم القياسي للانتصارات في نسخة واحدة ثلاث مرات وهو 5 انتصارات في نسخ 1984 و2000 و2016.

وفي نسخة 2016 الأخيرة عاد منتخب فرنسا إلى منصات التتويج بعد غياب 16 عاما ولكن هذه المرة حقق الوصافة لأول مرة بالخسارة من البرتغال في النهائي.

يدخل الديوك نسخة يورو 2020 وهم المرشح الأول لحصد اللقب كونهم أبطال كأس العالم الأخيرة وتسعى فرنسا لتحقيق الثنائية مثلما حدث في مونديال 98 ثم يورو 2000.

اللقب

يلقب منتخب فرنسا بـ "الديوك" وذلك نسبة إلى الديك جالي وهو رمز وطني لكنه غير رسمي للشعب الفرنسي.

واتخذ الفرنسيون ذلك الديك رمزا لهم منذ الحروب القديمة في العصور الوسطى وذلك لأن الديك حيوان مقدس عند الرومان والإغريق يمتلك قوة كبيرة ويرفض الهزيمة.

تم طباعة الديك جالي على العملات المعدنية الفرنسية حتى عام 1914 وبدأ استخدامه في الرياضة الفرنسية عام 1909 عندما اتخذه اتحاد كرة القدم الفرنسي شعارا لهم.

المدرب

يتولى ديديه ديشان قيادة منتخب فرنسا منذ يوليو 2012، المدرب الفرنسي يبلغ من العمر 52 عاما

قاد ديشان منتخب فرنسا في 113 مباراة، فاز في 75 وخسر 18 مرة بينما تعادل في 20 مباراة.

فاز ديشان مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 98 ويورو 2000 كلاعب، بينما كمدير فني حقق لقب مونديال 2018 ووصافة يورو 2016.

قاد ديشان منتخب فرنسا في مونديال 2014 وودع من ربع النهائي قبل أن يحقق اللقب النسخة التالية، والآن يسعى للتتويج باليورو بعد وصافة النسخة الماضية.

اللاعبون

لا يعتمد منتخب فرنسا مع ديشان على النجم الأوحد ولكن الفريق الجماعي وبالتأكيد سيمنح بنزيمة قوة إضافية لهجوم الديوك.

ثنائي الوسط كانتي وبوجبا يعمل على اتزان فريق فرنسا دفاعيا وهجوميا

ثلاثي الهجوم جريزمان ومبابي وبنزيمة يمنحون ديشان تعدد الحلول الهجومية مع وجود عثمان ديمبيلي في قائمة الفريق.

ومن أبرز لاعبي الديوك في النسخة الحالية هو أوليفيه جيرو المهاجم صاحب الـ 35 عاما إذ يقترب من أن يكون الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.

رفع جيرو رصيده إلى 46 هدفا خلال فترة الاعداد لليورو بعد تسجيل هدفين في شباك بلغاريا.

ويفصل جيرو خمسة أهداف فقط عن تيري هنري الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.

المجموعة والمواجهات

يقع منتخب فرنسا في المجموعة السادسة والتي أُطلق عليها مجموعة الموت إذ تضم ألمانيا والبرتغال والمجر.

يفتتح الديوك مشوارهم بمواجهة ألمانيا يوم 15 يونيو على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ قبل أن ينتقل لمواجهة المجر يوم 19 في بودابست.

وأخيرا يختتم مواجهات المجموعة باللعب أمام البرتغال يوم 23 في تكرار لنهائي النسخة الماضية.

رغم صعوبة المجموعة إلا أن منتخب فرنسا هو المرشح الأبرز للتأهل لكن منافسه في ثمن النهائي سيتحدد على موقف المجموعات الأخرى من تأهل أصحاب المركز الثالث.

التشكيل المتوقع

بناء على اختيارات ديديه ديشان لقائمته والتشكيل في المباريات الأخيرة فهؤلاء هم الأقرب للعب أساسيا.

حارس: هوجو لوريس

الدفاع: بنيامين بافار - رافائيل فاران - بيرسنيل كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز

الوسط: نجولو كانتي - بول بوجبا - توليسو

الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيمة