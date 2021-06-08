إنجلترا.. للتخلص من لقب "بطل الأرقام القياسية السلبية في اليورو"

أيام قليلة تفصل منتخب إنجلترا عن ظهوره العاشر في بطولات الأمم الأوروبية.

ويشارك منتخب إنجلترا في أمم أوروبا 2020 بهدف واحد وهو التخلص من لقب "بطل الأرقام القياسية السلبية في اليورو"، ومحو الذكريات السيئة للأسود الثلاثة في البطولة.

خلال 9 مشاركات سابقة لمنتخب إنجلترا في بطولات اليورو، لم يحقق اللقب ولا مرة وكان الإنجاز الأكبر له الحصول على المركز الثالث.

بخلاف ذلك، حقق منتخب إنجلترا الكثير والكثير من الأرقام القياسية ولكن السلبية وليست الإيجابية في البطولة.

لدرجة تجعلك ببساطة تطلق على منتخب إنجلترا لقب "بطل الأرقام القياسية السلبية في اليورو".

والآن وعندما يلعب منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020 التي تستضيفها الكثير من بلدان أوروبا، سيحاول الأسود الثلاثة التخلص من هذا اللقب ولن يحدث ذلك إلا بالفوز بالكأس.

وسيحاول منتخب إنجلترا التسلح بخوض جميع مبارياته في دور المجموعات بملعب ويمبلي، وكذلك تحديد الملعب ذاته لاستضافة مباريات نصف النهائي والنهائي، وذلك للقتال من أجل تحقيق اللقب.

مشوار التأهل

تأهل منتخب إنجلترا لبطولة يورو 2020 بعدما تصدر المجموعة الأولى من التصفيات التي ضمت بجانبه كل من التشيك وكوسوفو وبلغاريا والجبل الأسود.

وحصد منتخب إنجلترا في التصفيات 21 نقطة ليتصدر المجموعة بواقع 7 انتصارات وخسارة واحدة كانت أمام التشيك.

وسجل لاعبو الأسود الثلاثة في التصفيات 37 هدفا وتلقت شباكهم 6 أهداف فقط.

وهو صاحب ثاني أقوى خط هجوم في التصفيات برصيد 37 هدفا بالتساوي مع إيطاليا، وخلف منتخب بلجيكا الذي سجل 40 هدفا.

تاريخ المشاركات

شارك منتخب إنجلترا في بطولات اليورو 9 مرات وسيسجل ظهوره العاشر في البطولة المقبلة.

ورفض منتخب إنجلترا المشاركة في النسخة الأولى من بطولة اليورو عام 1960 وفشل في التأهل للنسخة الثانية من البطولة عام 1964.

وسجل أول مشاركاته في اليورو عام 1968 في إيطاليا وحقق المركز الثالث. وهو أفضل إنجاز للمنتخب الإنجليزي.

ثاني أفضل مشاركة لمنتخب إنجلترا في بطولات اليورو كانت عام 1996 عندما وصل لنصف النهائي في البطولة التي استضافها. قبل الخسارة أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

بشكل عام لعب منتخب إنجلترا في بطولات اليورو 31 مباراة، حقق خلالها 10 فوز وتلقى 10 خسائر وتعادل 11 مرة.

كما سجل منتخب إنجلترا في بطولات اليورو حتى الآن 40 هدفا، وتلقت شباكه 35 هدفا.

أرقام قياسية سلبية

نأتي هنا لأهم جزء يخص منتخب إنجلترا، وهو الأرقام القياسية السلبية الكثيرة المكتوبة باسمه في تاريخ بطولات اليورو.

ويمتلك منتخب إنجلترا الكثير من الأرقام القياسية في اليورو أكثرها سلبية كما ذكرنا من قبل.

وإليكم بعض الأرقام الخاصة بمشاركات منتخب إنجلترا في اليورو:

منتخب إنجلترا هو أكثر المنتخبات احتلالها للمراكز من الخامس إلى الثامن في تاريخ اليورو بـ5 مرات.

منتخب إنجلترا صاحب المركز الثالث لأطول فترة زمنية ما بين التأهل لنصف النهائي في اليورو منذ عام 1968 وحتى 1996 ولمدة 28 عاما متتاليا. ويسبقه منتخبي إيطاليا وإسبانيا.

منتخب إنجلترا هو أكثر المنتخبات احتلالا للمراكز الثمانية الأولى في تاريخ اليورو دون أن يحقق اللقب ولا مرة.

منتخب إنجلترا أكثر المنتخبات التي تأهلت لنصف النهائي ولم تصل إلى النهائي برصيد مرتين.

كذلك منتخب إنجلترا هو أكثر المنتخبات تأهلا للأدوار الاقصائية دون الوصول للنهائي بواقع 9 مرات.

كما أن منتخب إنجلترا هو أكثر منتخب ودع البطولة من دور المجموعات بشكل متتالي برصيد 3 مرات أعوام 1980 و1988 و1992.

منتخب إنجلترا هو أكثر المنتخبات التي ودعت البطولة دون خسارة أي مباراة بواقع مرتين أعوام 1996 و2012.

منتخب إنجلترا هو أكثر المنتخبات خسارة للمباريات في بطولة واحدة برصيد 3 مباريات عام 1988، بالتساوي مع عدة منتخبات أخرى.

منتخب إنجلترا هو أكثر منتخب يمتلك عدد مباريات متتالية في اليورو مسجلا بها هدفا واحدا على الأقل ولمدة 11 مباراة.

وهو أيضا أكثر المنتخبات خسارة بركلات الترجيح في بطولات اليورو بواقع 3 مرات. بالتساوي مع هولندا وإيطاليا.

اللقب – الأسود الثلاثة

يعود إطلاق لقب الأسود الثلاثة على منتخب إنجلترا إلى علم إنجلترا القديم في القرون الوسطى الذي كان من اللون الأحمر مرسوم عليه ثلاثة أسود.

وبعد تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتخذ من الأسود الثلاثة شعارا له، وكان أول قميص يلعب به منتخب إنجلترا في عام 1982 أمام اسكتلندا يحمل شعار الأسود الثلاثة.

ومنذ ذلك اليوم وأصبح شعار الأسود الثلاثة هو شعار المنتخب الإنجليزي ولقبهم.

المدرب - جاريث ساوثجيت

يتولى جاريث ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا منذ عام 2016 بعدما جاء كمدرب مؤقت خلفا للمدرب سام آلاردايس قبل أن يصبح مدرب دائم للأسود الثلاثة.

ساوثجيت البالغ من العمر 50 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 2006 مع فريق ميدلسبره قبل أن يتولى تدريب منتخب إنجلترا للشباب في 2013.

وظل ساوثجيت مع منتخب إنجلترا للشباب حتى توليه مسؤولية تدريب المنتخب الإنجليزي الأول.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا لإنجاز كبير في أول بطولة مجموعة له عندما أنهى كأس العالم 2018 في روسيا محتلا المركز الرابع.

تحت قيادة ساوثجيت لعب منتخب إنجلترا 52 مباراة حقق خلالهم 34 انتصارا و8 تعادلات، مقابل 10 هزائم.

أما عن مسيرته الكروية مع منتخب إنجلترا شارك ساوثجيت مع الأسود الثلاثي في بطولتي يورو 1996 و2000، وأيضا في كأس العالم 1998.

أفكار المدرب وطريقة اللعب

بدأ ساوثجيت مسيرته التدريبية مع منتخب إنجلترا معتمدا على طريقة 3-5-2 بالدفع بثلاثي دفاعي، وظل يعتمد على هذه الطريقة حتى نهاية كأس العالم 2018 بعدما حقق المركز الرابع.

بعد كأس العالم 2018 غير ساوثجيت من خطة لعب منتخب إنجلترا وبات يعتمد على طريقة 4-3-3، وذلك نظرا لتوافر الكثير من العناصر الجيدة في مركزي خط الوسط والهجوم.

وبالفعل قدم ساوثجيت أداء مميزا مع منتخب إنجلترا من بعد كأس العالم 2018 وحتى الآن.

كما أن ساوثجيت يحظى بتأييد الصحافة والإعلام في إنجلترا نظرا لما وصل به مع المنتخب في كأس العالم، وكذلك نتائجه المميزة في السنوات الماضية تساعده في الحصول على دعم الجميع في إنجلترا.

ويمتد تعاقد ساوثجيت مع منتخب إنجلترا لما بعد المشاركة في كأس العالم 2022، وبالتأكيد نتائج الأسود الثلاثة في بطولة يورو 2020 ثم مونديال قطر ستحدد بشكل كبير مستقبل ساوثجيت معهم.

نجوم إنجلترا

يدخل منتخب إنجلترا بطولة يورو 2020 بمجموعة مميزة من النجوم، لكن بالتأكيد النجم الأهم هو هاري كين مهاجم توتنام وقائد الأسود الثلاثة.

وأصبح هاري كين قائدا لمنتخب إنجلترا بداية من كأس العالم 2018 وحصد خلال هذه البطولة لقب الهداف.

لعب هاري كين البالغ من العمر 27 عاما مع منتخب إنجلترا حتى الآن 53 مباراة دولية سجل خلالها 34 هدفا.

ويعد هو هداف الجيل الحالي للمنتخب الإنجليزي.

النجم الثاني أو أكثر اللاعبين الذي تعتمد عليه جماهير إنجلترا في المنتخب هو رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي.

ويقود ستيرلينج هجوم إنجلترا بجانب هاري كين وهو الذي شارك مع الأسود الثلاثة حتى الآن في 61 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفا.

ويعد ستيرلينج أكثر لاعبي منتخب إنجلترا في الجيل الحالي خوضا للمباريات الدولية.

أما اللاعب الذي يعد النجم الثالث لمنتخب إنجلترا هو هاري ماجواير الذي يقود الدفاع.

ماجواير مدافع مانشستر يونايتد تألق مع الأسود الثلاثة في بطولة العالم الماضية عندما كان مدافعا لفريق ليستر سيتي.

ولعب بقميص إنجلترا 32 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف.

بخلاف الأسماء الثلاثة الماضية يضم منتخب إنجلترا كوكبة أخرى من النجوم أمثال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وفيل فودين جناح مانشستر سيتي وجوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول وجادون سانشو نجو بروسيا دورتموند الألماني.

ومن بين قائمة إنجلترا 6 لاعبين شاركوا من قبل في اليورو وهم كايل ووكر وهاري كين وجوردان هيندرسون ورحيم ستيرلينج وماركوس راشفورد.

إنجلترا في يورو 2020

يقع منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من اسكتلندا وكرواتيا والتشيك.

ويفتتح مبارياته بمواجهة كرواتيا يوم 13 يونيو في ملعب ويمبلي الذي يستضيف كل مباريات الأسود الثلاثة في المجموعات.

ثم يواجه منتخب اسكتلندا يوم 18 يونيو، وأخيرا يلعب ضد التشيك يوم 22 يونيو.

وتعد المجموعة الرابعة من المجموعات القوية في البطولة، نظرا لأنها تضم منتخبين وصلا لنصف نهائي كأس العالم الماضي وهما إنجلترا صاحب المركز الرابع وكرواتيا الوصيف.

كما ستشهد المجموعة مواجهة قوية منتظرة بين إنجلترا واسكتلندا وهي المباراة التي تعد أقدم وأشرس مباراة دولية بين منتخبين، لما بينهما من صراع تاريخي امتد أيضا لكرة القدم.

التشكيل المتوقع

بنسبة كبيرة سيعتمد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا على طريقة 4-3-3 الذي خاض بها معظم المباريات في السنوات الماضية.

على أن يكون التشكيل الأساسي مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – بين تشيلويل.

الوسط: ديكلان رايس – ماسون ماونت – كالفين فيليبس.

الهجوم: فيل فودين – هاري كين – رحيم ستيرلينج.

ومن الممكن أن يتم الدفع ببعض اللاعبين بشكل أساسي في التشكيل السابق مثل كيران تريبيير بدلا من كايل ووكر، وهيندرسون بدلا من فيليبس، وجادون سانشو بدلا من فودين، وراشفورد بدلا من ستيرلينج.

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