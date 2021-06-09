إسبانيا.. بين تنفيذ أفكار إنريكي الخططية وكيفية تعويض بوسكيتس

لقد مر 13 عاما على بداية حكم المنتخب الاسباني لعالم كرة القدم، فاز بـ يورو 2008 ثم حافظ على اللقب في 2012، وبينهما كان المجد العريق بتحقيق كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، لقد كان المنتخب الوحيد في التاريخ الذي نجح في الفوز بثلاث بطولات كبرى على التوالي.

تلك السنوات كان على رأسها جيل ذهبي لا مثيل له، إيكر كاسياس في المرمى، كارليس بويول في الدفاع، أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز في خط الوسط وديفيد فيا وفيرناندو توريس في الهجوم، لكن منذ ذلك الحين، تلاشى جيلهم الذهبي، وفشلوا في تكرار هذا النجاح، بعد أن خرجوا مبكرا من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014، ثم بعد ذلك في يورو 2016 وكأس العالم 2018 بعد أن خرجوا من دور الـ 16.

الآن تحت قيادة مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي، ترث اسبانيا جيلا جديدا، فالقائمة المُختارة لليورو شهدت غياب 14 لاعبا ممن شاركوا في كأس العالم 2018، فهل تستطيع اسبانيا استعادة اللقب الذي خسرته عام 2016؟

التأهل لكأس الامم الأوروبية 2020 كان سهلا نسبيا، حيث حققت إسبانيا الفوز في 8 مباريات وتعادلت مرتين، ليتصدر مجموعته التي ضمت السويد، النرويج، رومانيا، جزر الفارو ومالطا، وسجل 31 هدفا واستقبل خمسة أهداف، منهم هدف واحد فقط تم تسجيله على ملعبه.

أظهر المنتخب الاسباني مع إنريكي إمكانات كبيرة، خصوصا في تلك المباراة أمام ألمانيا بعد أن سحقوهم بستة أهداف في نوفمبر الماضي ضمن دوري الأمم الأوروبية، لكن رغم ذلك يظل الإنهاء أمام المرمى وتحويل الفرص إلى أهداف مشكلة دائمة في الفريق. في الواقع وصلت نسبة متوسط استحواذ الفريق على الكرة في المباريات السبع الأخيرة إلى 73٪ لكن أربعة منها انتهت بالتعادل.

لأول مرة في تاريخ المنتخب الاسباني، لم يتم استدعاء أي لاعب من ريال مدريد للمشاركة في البطولة، وقد شمل ذلك قائد الفريق سيرجيو راموس والظهير الأيمن داني كارفاخال بالإضافة إلى ناتشو فرنانديز والجناح ماركوس أسينسيو، وكان لدى معظمهم مخاوف تتعلق بالإصابة أو اكتمال اللياقة البدنية.

في حراسة المرمى، اختار إنريكي ديفيد دي خيا، وأوناي سيمون، وروبرت سانشيز بجانب كيبا أريزابالاجا، لكن حاليا يبقي سيمون هو الخيار الأفضل من بين الثلاثة، في الدفاع، يستطيع إنريكي الاختيار بين دييجو لورينتي، باو توريس، إيمريك لابورت والشاب المنتقل حديثا إلى برشلونة إريك جارسيا، وبخصوص لابورت فقدم عرضا رائعا في أول ظهور دولي له مع اسبانيا، ضد البرتغال، حيث أظهر أنه يستطيع بسهولة اللعب كقلب دفاع أيمن –رغم لعبه بالقدم اليسرى- كما أظهر شراكة جيدة بجانب باو توريس.

في مركز الظهير الأيسر، سيكون لدي إنريكي خيارات ممتازة بوجود خوردي ألبا وخوسيه لويس جايا، بينما في مركز الظهير الأيمن، يوجد لاعب واحد فقط، سيزار أزبيليكويتا، لكن إنريكي يميل إلى تفضيل لاعب خط وسط أتليتكو مدريد المتنوع ماركوس يورينتي في هذا المركز.

في خط الوسط، سيتولي رودري مهام لاعب الوسط الدفاعي بعد إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا، أمامه يمتلك إنريكي مجموعة متنوعة من لاعبي الوسط، وهم: بيدري، تياجو ألكانتارا، كوكي، فابيان رويز وداني أولمو.

لذلك سيكون على رودري القيام بمهام بوسكيتس.

في الأمام يوفر فيران توريس الإبداع في الجهة اليمنى، بينما سيكون مركز المهاجم من نصيب ألفارو موراتا أو جيرار مورينو هداف فياريال والمُتوَج معهم بالدوري الأوروبي، بالإضافة لأن المنتخب يمتلك أجنحة مختلفة الصفات مثل: أداما تراوري، ميكل أويارزابال، بابلو سارابيا.

ويضغط المنتخب الاسباني بكتلة عالية بأسلوب 3-4-1-2، يستخدم إنريكي اسلوب الضغط الموجه للمساحة، حيث يضغط لاعب اسبانيا على لاعب الخصم الحامل للكرة بينما يغلق زملاؤه جميع المساحات الممكنة والتي يمكن فيها استلام الكرة.

يضع الفريق مصيدة للضغط عند الخطوط الجانبية في الأطراف بالضغط عاليا لغلق زوايا التمرير في كل الإتجاهات، يتم الأمر بتفاهم مذهل بين الخطين الأول والثاني حتي يتم خنق المنافس فإما يحصلون على الكرة في مناطق متقدمة أو يجبرون خصمهم على التمرير الطويل.

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فكيف يطبق إنريكي أفكاره مع المنتخب؟

هنا أمام البرتغال، يضغط توريس على بيبي من الخارج للداخل، بينما يقوم كل من ألكانتارا و رويز بمراقبة ثنائي وسط البرتغال، في حين يستعد موراتا للإقتراب أكثر من فونتي إذا تم التمرير نحو حارس المرمي، يغطي بوسكيتس نصف المساحة اليمنى في الوقت الذي ابتعد فيه لورينتي عن جوريرو بعد أن ضمن توجيه البرتغال نحو الجهة الأخرى.

أثناء الضغط بكتلة عالية، يجبر المنتخب الاسباني خصمه على التمرير الطويل نحو الجهة اليسرى (اليمنى للمنافسين) للإستفادة من وجود باو توريس المميز في الكرات الهوائية.

يحدث ذلك دائما عندما يبدأ فيران توريس بالضغط من الخارج للداخل على قلب دفاع المنافس الأيسر، في الوقت الذي يغلق فيه زملاؤه الممرات المركزية، عندما يمرر قلب الدفاع الكرة نحو حارس المرمي، يقترب موراتا من قلب الدفاع الأيمن، حينها يضغط توريس بسرعة على حارس المرمي لإجباره على التمرير في الجهة اليسرى، كما حدث هنا أمام ألمانيا.