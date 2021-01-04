أمير توفيق: رحيل بادجي بات وشيكا.. وهذه حقيقة موقف عمار ومروان

الإثنين، 04 يناير 2021 - 00:36

كتب : FilGoal

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

كشف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات في الأهلي، حقيقة طلب ناديه قطع إعارة عمار حمدي إلى الاتحاد السكندري.

وصرّح توفيق عبر أون تايم سبورتس 1: "لم نفاتح الاتحاد في استعادة عمار حمدي، ربما حدثت بعض المهاتفات الودية بين بعض الأشخاص، لكن لم تُتخَذ أي خطوات في هذا الشأن".

وأضاف: "لو احتجنا إلى عمار في أي وقت سنتواصل مع الاتحاد ونحكّم المصلحة العامة للطرفين".

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وتابع: "علاقتنا قوية بالاتحاد السكندري، ولدينا حق استرجاع اللاعب بعد أول موسم من الإعارة في الصيف المقبل".

وتحوّل توفيق للرد على حقيقة رغبة الأهلي في إعارة مجموعة من لاعبيه، على رأسهم مروان محسن وأحمد ياسر ريان.

وقال توفيق: "لا إطلاقا، لكن نخرج لاعبين في إعارات إلا في أضيق الحدود".

وتابع: "نحتاج إلى قائمة كبيرة من اللاعبين بسبب ظروف كورونا".

وواصل: "رأينا كيف غاب 14 لاعبا عن الأهلي أمام وادي دجلة، ورغم ذلك امتلكنا فريقا متماسكا في الملعب".

كما كشف توفيق عن جديد موقف الأنجولي جيرالدو ووضعه بعد التعاقد مع والتر بواليا من الجونة.

وقال توفيق: "جيرالدو لا يزال موجودا في الأهلي حتى اللحظة".

وأضاف: "تلقى عرضا من الصفاقسي التونسي قبل عام، لكنه رفضه".

وتابع: "قبل شهرين، تلقى عرضين من كروزيرو البرازيلي وسموحة، لكنه لم يقبلهما أيضا".

كما أوضح توفيق أن أليو بادجي بات على وشك مغادرة الأهلي رسميا.

وقال توفير: "صفقة انتقال بادجي إلى أنقرة جوتشو باتت في الأمتار الأخيرة وستتم رسميا خلال يومين".

وشدد: "الأهلي سيستفيد ماديا من هذه الإعارة، ويجد في العقد بند بالشراء النهائي".

وعن حقيقة تلقي محمد شريف عرض من براجا البرتغالي، أوضح: "لا، لم يحدث أن طلب براجا ضم شريف".

وكشف توفيق عن تفاصيل الزي الجديد للأهلي في مونديال الأندية بدولة قطر.

وقال توفيق: "زي المباريات لن يختلف وسيكون هو نفسه الذي نرتديه في الدوري ودوري الأبطال".

وأضاف: "لكن شركة أمبرو أصدروا زيا جديدا للخروج والتدريب سيرتديه الفريق في معسكر قطر، وهو مختلف عن الذي نستعمله في مصر".

وأكمل: "هذا الزي إضافي لم يكن متفقا عليه، ولكنه من أجل أن يظهر الفريق هناك بشكل مختلف".

وشدد توفيق في تصريحاته: "الأهلي مستفيد ماديا من صفقة عربي بدر، كما أن الاستفادة الفنية مهمة جدا للنادي ورأينا كيف ساهم الخماسي العائد من الإعارة هذا الموسم بشكل مميز مع الأهلي".

وكشف عن كواليس صفقة والتر بواليا: "عملنا على صفقة بواليا منذ فترة كبيرة وتابعنا ورأينا أن مستواه مستقر منذ أن كان لاعبا في زامبيا، وظهر بشكل جيد في فترة ما بعد كورونا وتأقلم مع الدوري المصري".

"بواليا كان الخيار رقم 1 لـ موسيماني ورحب جدا بضمه هو ومحلل الأداء".

وأتم بشأن صفقة جاستون سيرينو التي لم تكتمل: "عرضنا مبلغ 2 مليون ونصف المليون دولار على صنداونز لضم سيرينو، لكنهم طلبوا أرقاما بعيدة جدا عن الواقع والمقبول".

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