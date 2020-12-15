"زي خاص لـ كأس العالم للأندية".. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 23:37

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الزمالك

أعلن مجلس إدارة الأهلي مجموعة من القرارات، عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء.

وأتت قرارات مجلس الأهلي، بحسب الموقع الرسمي للنادي كالتالي..

- اعتمد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية المفوض في اختصاصاتها والمنعقدة يومي 23 و24 نوفمبر، بناء على خطاب اللجنة الأولمبية المصرية الوارد بتاريخ 1-12-2020.

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- اعتماد قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم خلال شهر ديسمبر، كما تمنى المجلس الشفاء لسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم.

- تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وبمساعدة من إبراهيم الكفراوي وطارق قنديل، عضوي المجلس، بالوقوف على التدفقات المالية خلال الفترة المقبلة، لتوفير كافة احتياجات النادي على جميع الأصعدة.

- التصديق على محضر الجلسة 18 لمجلس الإدارة بشهر نوفمبر الماضي.

- التصديق على اعتماد محضر المكتب التنفيذي في الجلسة الأولى بتاريخ 7 ديسمبر.

- الموافقة على سفر أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، إلى الإمارات بالتنسيق مع شركة «أمبرو» لاختيار الأطقم الخاصة بفريق كرة القدم في كأس العالم للأندية.

- تم الاستماع إلى الدراسة المقدمة من اللجنة المشكلة، برئاسة خالد مرتجي، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، والخبير الاقتصادي أحمد شمس، والمكلفة بتقديم دراسة حول تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم «شركة مساهمة»، وبعد الاستماع وجه المجلس الشكر إلى اللجنة على جهدها المبذول في هذه الدراسة، وقرر المجلس البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة، طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

- يقوم المجلس بالاستماع في جلسته المقبلة المقرر لها الثلاثاء 22 ديسمبر للجنة، برئاسة إبراهيم الكفراوي، وعضوية رانيا علواني وجوهر نبيل ومهند مجدي، أعضاء المجلس، والمكلفة بتقديم دراسة عن شركة الأهلي للخدمات كشركة مساهمة.

الأهلي كأس العالم للأندية
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