خبر في الجول – الأهلي لن يقدم عرضا جديدا لشراء سيرينو

لن يقدم الأهلي عرضا جديدا لشراء جاستون سيرينو من صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان نادي صنداونز قد أعلن انتهاء التفاوض مع الأهلي حول بيع اللاعب، بعد أن وصلت طلباته لـ 5 مليون دولار وتوقف عرض الأهلي عند 2.5 مليون دولار.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر عدم المحاولة مرة أخرى في هذا الملف، وسيبدأ في البحث عن احتياجاته في سوق الانتقالات الشتوية.

تطورت قصة انتقال سيرينو للأهلي، بشكل سلبي للأحمر، يوم الإثنين.

أعلن صنداونز توقف مفاوضاته مع الأهلي بشأن الاستغناء عن سيرينو.

وأوضح النادي أن السبب هو الاختلاف على القيمة المالية للصفقة.

وشدد صنداونز في بيان عبر موقعه الرسمي على علاقته الطبية بالأهلي، مشيرا إلى أنه لا يرى جدوى من الاستمرار في المفاوضات.

وأضاف "صنداونز سيواصل الاستغناء عن لاعبين لدول أوروبية، إفريقية، وأخرى في قارات مختلفة مثلما فعل مع بيرسي تاو وكيجان دولي وبونجاني زونجو وسياكي تيني وآخرين، لكن قيمة الصفقة لابد أن تكون مناسبة لأن النادي يدفع رواتب جيدة للاعبيه".

وأتم النادي بيانه "سيرينو الآن عليه التركيز والمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي لماميلودي صنداونز".

وأراد الأهلي التعاقد مع اللاعب المنتمي لأوروجواي والبالغ عمره 29 عاما، الذي كان هدفا أساسيا لبيتسو موسيماني مدرب القافلة الحمراء والمدير الفني السابق لصنداونز.

وقال مصدر في نادي صنداونز، إن المفاوضات مع الأهلي بشأن سيرينو وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم اقتراب عرض النادي المصري من الرقم الذي طلبه نظيره الجنوب إفريقي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الرقم الذي طلبناه في أول المفاوضات كان قريبا من 5 ملايين دولار بالفعل".

وواصل "أبلغنا الأهلي بمطالبنا المالية، وفشلت المفاوضات لأن عرض الأهلي كان بعيدا كليا عن المطالب المادية التي نرغب فيها".

وأكمل "انتظرنا من الأهلي رفع العرض، لكن لم يحدث أي شيء يجعل صنداونز يوافق على عرض الأهلي".

وأتم "أعلى عرض قدمه الأهلي كان مبلغ 2.5 مليون دولار".

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