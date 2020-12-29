خبر في الجول – الأهلي يتفق نهائيا على إعارة بادجي لأنقرة جودجو بنية البيع

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 20:59

كتب : أحمد الخولي

بادجي - الأهلي - الاتحاد السكندري

اتفق الأهلي بشكل نهائي، مع نادي أنقرة جودجو التركي، على إعارة أليو بادجي للطرف التركي، 6 أشهر مع أحقية الشراء.

وعلم FilGoal.com أن بادجي يخضع للكشف الطبي حاليا، وفور اجتيازه سيعلن الطرفين عن إتمام الصفقة بشكل رسمي، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال الساعات المقبلة.

وكان أنقرة جودجو وفاتح كاراجومروك يرغبان في ضم اللاعب، إلا أن بادجي كان ميالا لعرض الأول حسبما علم FilGoal.com.

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كان بادجي قد انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادما من رابيد فيينا النمساوي.

صاحب الـ 23 عاما شارك في 25 مباراة رفقة الأهلي. سجل فيهم 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

أليو بادجي الأهلي
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