وكيل مروان محسن يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله معارا.. وموقفه من استقدام بواليا

نفى تامر النحاس وكيل مروان محسن لاعب الأهلي، ما تردد عن إمكانية رحيله معارا إلى الاتحاد السكندري.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وصرّح النحاس لـ FilGoal.com: "إعارة مروان للاتحاد؟ لم يفاتحنا الأهلي أو يعرض علينا ذلك حتى الآن، بل لم يتحدث أحد معي أو مع مروان في فكرة البحث عن نادٍ آخر من الأساس".

وعلّق النحاس على استقدام والتر بواليا للأهلي وتأثير ذلك على مركز مروان محسن في خط هجوم كتيبة بيتسو موسيماني.

وقال النحاس: "استقدام بواليا؟ الأهلي يتعاقد مع مهاجمين منذ 5 سنوات وينافسون مروان، ومع ذلك يتم الاعتماد عليه".

وأتم: "الثقة لا تزال موجودة في مروان حتى بعد التعاقد مع بواليا، مروان لا يزال قادرا على حجز مكانا أساسيا في الأهلي".

وكانت تقارير قد ذكرت أن الأهلي عرض على الاتحاد السكندري ضم مروان محسن على سبيل الإعارة، في مقابل إنهاء إعارة عمار حمدي بشكلٍ مبكر.

تقارير نفاها مصدر في الاتحاد السكندري في حديثه لـ FilGoal.com: "لم يصلنا أي عروض رسمية من الأهلي بأسماء لاعبين لمبادلتهم مقابل عمار حمدي".

وتابع "حتى الآن نحن متمسكون باستمرار عمار معنا حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير".

وبسؤاله حال عرض الأهلي أسماء لاعبين للفريق السكندري مقابل عمار أوضح "القرار يعود للجهاز الفني".

وأضاف "سيتم اللجوء للجهاز الفني في هذه الحالة من أجل مناقشة الأسماء والرد بالموافقة أو الرفض".

وأتم تصريحاته "نريد أن يستكمل عمار مشواره معنا خاصة بعد تألقه وبات من ركائز الفريق".