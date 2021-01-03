مصدر بالاتحاد السكندري لـ في الجول: لم يصلنا عرض رسمي لمبادلة لاعبين بعمار.. القرار للجهاز الفني

الأحد، 03 يناير 2021 - 20:13

كتب : هاني العوضي

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

نفى مصدر في الاتحاد السكندري وجود عرض رسمي من الأهلي بأسماء لاعبين من أجل استعارتهم مقابل التخلي عن عمار حمدي في يناير.

عمار حمدي

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الأهلي

وضم الاتحاد السكندري عمار حمدي من الأهلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وينص التعاقد على أحقية الأهلي في قطع التعاقد بعد الموسم الأول.

لكن علم FilGoal.com من مصدر بالاتحاد السكندري عن رغبة الأهلي في قطع الإعارة في يناير بسبب حاجة الفريق.

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وقال مصدر بالاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "لم يصلنا أي عروض رسمية من الأهلي بأسماء لاعبين لمبادلتهم مقابل عمار حمدي".

وتابع "حتى الآن نحن متمسكون باستمرار عمار معنا حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير".

وبسؤاله حال عرض الأهلي أسماء لاعبين للفريق السكندري مقابل عمار أوضح "القرار يعود للجهاز الفني".

وأضاف "سيتم اللجوء للجهاز الفني في هذه الحالة من أجل مناقشة الأسماء والرد بالموافقة أو الرفض".

وأتم تصريحاته "نريد أن يستكمل عمار مشواره معنا خاصة بعد تألقه وبات من ركائز الفريق".

الأهلي الاتحاد السكندري عمار حمدي
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