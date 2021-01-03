الجونة يستعير عربي بدر من الأهلي
الأحد، 03 يناير 2021 - 17:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي الجونة التعاقد مع عربي بدر لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر للشباب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.
العربي بدر
النادي : الجونة
يأتي ذلك بعد أيام من تعاقد الأهلي مع والتر بواليا مهاجم الجونة.
عربي بدر البالغ من العمر 20 عاما تم تصعيده للفريق الأول للأهلي الموسم الماضي.
وشارك مع الفريق الأحمر في 4 مباريات في الدوري، ومباراة في كأس مصر.
ويستعد الجونة لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويتصدر الجونة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الأهلي والزمالك، وبلعب مباراة أكثر منهما.
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