الجونة يستعير عربي بدر من الأهلي

أعلن نادي الجونة التعاقد مع عربي بدر لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر للشباب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعد أيام من تعاقد الأهلي مع والتر بواليا مهاجم الجونة.

عربي بدر البالغ من العمر 20 عاما تم تصعيده للفريق الأول للأهلي الموسم الماضي.

وشارك مع الفريق الأحمر في 4 مباريات في الدوري، ومباراة في كأس مصر.

ويستعد الجونة لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويتصدر الجونة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الأهلي والزمالك، وبلعب مباراة أكثر منهما.