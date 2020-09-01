إنتر: ضم ميسي؟ من أين تأتي تلك الشائعات المجنونة.. وموقف لاوتارو وفيدال وكولاروف وناينجولان

كشف بييرو أوسيلو المدير الرياضي لنادي إنتر موقف النادي الإيطالي من ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسوق الانتقالات الصيفية.

وقال أوسيلو لـ سكاي إيطاليا: "لن نوقع مع ليونيل ميسي، لا أعرف من أين تأتي تلك الشائعات المجنونة".

وعن موقف لاوتارو مارتينيز من الرحيل "لم نخض أي محادثات رسمية مع لاوتارو مارتينيز، في اليوم التالي من نهاية فترة الشرط الجزائي اعتبرناه خارج قائمة سوق الانتقالات".

ويمتلك الأرجنتيني شرطا جزائيا بـ 111 مليون يورو مُفعل حتى 30 يونيو الماضي فقط.

وأردف عن سوق انتقالات النيراتزوري: "أستطيع تأكيد أننا في محادثات لضم ألكسندر كولاروف من روما، ولدينا فرص جيدة في ذلك، ولن نُوقع مع ساندرو تونالي إذ لم نقدم له أي عرض، وسيعود رادجا ناينجولان مرة أخرى".

التقارير الإيطالية أشارت إلى إنتر سيتعاقد مع الصربي المخضرم مقابل 2 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

كما أن ميلان تفوق على إنتر في صراع ضم "بيرلو الجديد". (طالع التفاصيل)

وأتم "نفضل أرتورو فيدال بالطبع، لكنه لاعبا في برشلونة الآن، إذا سمحوا له بالرحيل سوف نسعى للحصول على توقيعه".

التشيلي يعد قريبا للغاية من الخروج من برشلونة وسيشتعل الصراع بين إنتر ويوفنتوس لضم متوسط الميدان الدفاعي. (طالع التفاصيل)

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