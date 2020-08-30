هل يعود مجددا؟.. فيدال: سأكون سعيدا إذا تواصل معي بيرلو

لم يخف التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني، سعادته إذا عاد من جديد للعب بقميص يوفنتوس الإيطالي.

فيدال أحد الأسماء المرشحة بقوة للرحيل عن صفوف برشلونة، وسط اهتمام من إنتر ميلانو الإيطالي، ولكن كفة اللاعب تميل للعودة للسيدة العجوز من جديد.

وتحدث فيدال عن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس وزميله السابق في الفريق قائلا: "من المذهل أنه أصبح مدربا لـ يوفنتوس".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (فوتبول إيطاليا) "بيرلو لديه رؤية حقيقية للرياضة لم يسبق لها مثيل في كرة القدم، أعتقد أنه يقدر على الأداء بشكل جيد. كان لاعبا لا يصدق، فعليك تخيله كمدرب".

وتابع "بيرلو شخص رائع للغاية ولذلك يمكنني فقط أن أتخيل كم سيكون مدربا عظيما".

وأشار "قضيت مع بيرلو 4 سنوات وحصدنا ملعب لقب الدوري الإيطالي 4 مرات، إذا تواصل معي الآن، سأكون سعيدا بكل تأكيد".

فيدال لعب في برشلونة موسمين. فاز فيهما بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مرة.

النجم التشيلي شارك في 43 مباراة خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم 8 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ولعب فيدال في يوفنتوس خلال الفترة من 2011 وحتى 2015. إذ حقق معهم 4 ألقاب دوري، ولقب كأس إيطاليا، ولقب كأس السوبر الإيطالي.

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