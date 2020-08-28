كورييري ديللو سبورت: دربي ميلانو يبدأ لضم ساندرو تونالي

أصبح ساندرو تونالي متوسط الميدان الإيطالي ولاعب بريشيا هدفا لقطبي ميلانو في الساعات الأخيرة.

إنتر سبق أن ارتبط اسمه باللاعب من قبل، إلا أن صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية قالت إن ميلان دخل في المفاوضات وأصبح له اليد العليا.

وأضافت الصحيفة أن باولو مالديني المدير التقني لـ ميلان يعمل في الخفاء مع وكلاء اللاعب من أجل تقديم عرضا رسميا إلى ماسيمو تشللينو رئيس بريشيا.

وتقدم ميلان بعرض لضم اللاعب على سبيل الإعارة بـ 8 مليون يورو مع أحقية الشراء الموسم المقبل إلا أن تشللينو رفض وطالب بزيادة العرض.

التقرير أضاف أن وكلاء اللاعب توصلوا لاتفاق مع إنتر للحصول وأن النيراتزوري سيضعون مكافأت إضافية في الصفقة وقتٍ سابق.

وتوقف إنتر في المفاوضات بفضل انشغال الفريق في مشواره بالدوري الأوروبي –خسر النهائي لصالح إشبيلية- وهو ما أغضب رئيس بريشيا.

ويأمل تشللينو بيع لاعبه الدولي (20 عاما) بما لا يقل عن 35 مليون يورو في الصيف الجاري.

وكان رئيس بريشيا قد وعد اللاعب بالرحيل عقب عودة النادي للدرجة الثانية مرة أخرى, (طالع التفاصيل)

تونالي يُلقَب بـ "بيرلو الجديد"، وهو أحد أبرز مواهب خط الوسط في إيطاليا والعالم.

وخاض تونالي 24 مع بريشيا هذا الموسم شارك في 31 مباراة وسجل هدفا وصنع 7 في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

كما لعب تونالي 3 مباريات دولية بقميص منتخب إيطاليا الأول، وضمن الأسماء المستدعاة لقائمة الأتزوري في دوري الأمم الأوروبية. (طالع التفاصيل)

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