لاجازيتا ديللو سبورت: إنتر يتفق على البنود الشخصية مع كولاروف

اقترب أليكساندر كولاروف لاعب روما، من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أفادت أن كولاروف اتفق بالفعل على البنودة الشخصية مع نادي إنتر ميلان.

وذكر التقرير أن كولارف ينتقل إلى إنتر بطلب من أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري الذي يرى أنه سيكون مفيدا للفريق داخل وخارج بسبب خبرته الكبيرة.

وينتهي عقد كولاروف مع روما في صيف 2021، وبالتالي فإنها الفرصة الأخيرة للذئاب للاستفادة ماديا من الظهير الصربي قبل أن يحق له التوقيع مجانا مع أي نادٍ آخر منذ يناير المقبل.

كولاروف (34 عاما) سبق له اللعب لـ لاتسيو ومانشستر سيتي، وانتقل إلى روما عام 2017 مقابل 5 ملايين يورو.

وخاض كولاروف مع روما 132 مباراة، سجل خلالها 19 هدفا، وصنع 20، وبات أحد قادة الفريق.

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