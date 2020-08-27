لاجازيتا ديللو سبورت: إنتر يتفق على البنود الشخصية مع كولاروف

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 22:31

كتب : FilGoal

كولاروف

اقترب أليكساندر كولاروف لاعب روما، من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أفادت أن كولاروف اتفق بالفعل على البنودة الشخصية مع نادي إنتر ميلان.

وذكر التقرير أن كولارف ينتقل إلى إنتر بطلب من أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري الذي يرى أنه سيكون مفيدا للفريق داخل وخارج بسبب خبرته الكبيرة.

أخبار متعلقة
تيليفوت: نيمار هاتف ميسي لإقناعه بالانضمام إلى باريس مد قرار حظر حضور المشجعين للأحداث الرياضية في ألمانيا لنهاية العام.. ودراسة جديدة سكاي: إبراهيموفيتش جدد تعاقده مع ميلان يوفنتوس يعلن عن وصول صفقته الأمريكية الأولى في تاريخه

وينتهي عقد كولاروف مع روما في صيف 2021، وبالتالي فإنها الفرصة الأخيرة للذئاب للاستفادة ماديا من الظهير الصربي قبل أن يحق له التوقيع مجانا مع أي نادٍ آخر منذ يناير المقبل.

كولاروف (34 عاما) سبق له اللعب لـ لاتسيو ومانشستر سيتي، وانتقل إلى روما عام 2017 مقابل 5 ملايين يورو.

وخاض كولاروف مع روما 132 مباراة، سجل خلالها 19 هدفا، وصنع 20، وبات أحد قادة الفريق.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول مع أسطورة برشلونة

مدرب أرسنال يكشف مصير النني

كولاروف إنتر روما
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يوافق على سفر ديانج لتجديد جواز سفره 5 دقيقة | الدوري المصري
لاجازيتا ديللو سبورت: إنتر يتفق على البنود الشخصية مع كولاروف 12 دقيقة | أوروبا
مد قرار حظر حضور المشجعين للأحداث الرياضية في ألمانيا لنهاية العام.. ودراسة جديدة 15 دقيقة | أوروبا
تيليفوت: نيمار هاتف ميسي لإقناعه بالانضمام إلى باريس 26 دقيقة | أوروبا
تعرف على تشخيص إصابة حازم إمام ساعة | الدوري المصري
سكاي: إبراهيموفيتش جدد تعاقده مع ميلان ساعة | أوروبا
يوفنتوس يعلن عن وصول صفقته الأمريكية الأولى في تاريخه ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري – المقاولون العرب (1) الزمالك (1) مصطفى يهدر الثاني 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد
قد ينال إعجابك