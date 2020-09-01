أربعاء الحسم في برشلونة ينتظر ميسي ووالده وبارتوميو

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

تشهد الأزمة الأهم في كرة القدم والتي اشتعلت في الأيام الماضية بين ليونيل ميسي وناديه برشلونة الإسباني فصلا هاما غدا الأربعاء.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكما يعلم الجميع يريد الأسطورة الأرجنتينية ميسي الرحيل عن برشلونة كما أبلغ النادي الكتالوني قبل أيام، لكن البارسا لا يريد السماح لقائده بالرحيل إلا بعد دفع الشرط الجزائي في تعاقده والذي يبلغ 700 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن غدا الأربعاء سيشهد محطة مهمة في أزمة ميسي مع برشلونة، وذلك لأن اللاعب سيصل إلى إقليم كتالونيا قادما من الأرجنتين.

أخبار متعلقة
ذا أثليتك تجيب عن.. هل يمكن لسيتي تحمل تكاليف ضم ميسي من برشلونة ماركا: انقسام في الآراء داخل إدارة برشلونة قبل الاجتماع بوالد ميسي في غياب ميسي.. كومان يقود أول تدريب لـ برشلونة موندو ديبورتيفو: سيتي سيتعاقد مع ميسي فقط إذا رحل مجانا عن برشلونة

وسيطير ميسي من الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء، على أن يصل إلى برشلونة صباح غدا الأربعاء، ليبدأ مرحلة جديدة في أزمته مع برشلونة.

ووفقا للصحفي الأرجنتيني نيكو سينجر سيغادر ميسي الأرجنتين من مطار فيشرتون ليهبط في مطار "إلبرات" وهو مطار برشلونة الدولي في تمام الـ6:15 دقيقة صباح الأربعاء.

وغادر خورخي والد ليونيل ميسي الأرجنتين قبل نجله متجها إلى برشلونة لعقد اجتماعا مع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وسيحاول خورخي ميسي الحديث مع رئيس برشلونة عن موقف الطرفين في هذه الأزمة ولماذا يرى كل طرف أنه في الموقف الصحيح. في محاولة لإيجاد حل يسمح لنجله بالرحيل عن النادي الكتالوني.

كما كشفت صحيفة سبورت وفقا لمصادر مقربة من الطرفين أن بارتوميو سيصر خلال جلسته مع خورخي ميسي على عدم السماح لميسي بالرحيل عن برشلونة إلا إذا دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

أما والد ميسي سيحاول تقريب وجهات النظر والتفاوض على رحيل نجله عن برشلونة بطريقة أخرى بعيدة عن الشرط الجزائي.

وتغيب ميسي لليوم الثالث على التوالي عن تجمعات لاعبي برشلونة للاستعداد للموسم الجديد التي بدأت يوم الأحد الماضي باختبارات PCR الطبية.

وقاد رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة المران الجماعي الأول للفريق اليوم الثلاثاء، استعدادا للموسم الجديد.

اقرأ أيضا:

هل يمكن لسيتي تحمل تكاليف ضم ميسي

مواعيد تسجيل الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا

ميسي برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب قحافة: إيقافي قرار تعسفي ولست مدرب بالممتاز لأدفع غرامة 50 ألف جنيه 3 دقيقة | مصر
أربعاء الحسم في برشلونة ينتظر ميسي ووالده وبارتوميو 20 دقيقة | أوروبا
الإعلان عن مواعيد موسم 2020-2021 لـ الدوري الإيطالي 24 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - تقرير: رواندا تستضيف نسخة دوري الأبطال المؤجلة.. بمشاركة الزمالك 27 دقيقة | رياضات أخرى
احتفالات خالدة - ميلا لـ في الجول: احتفال المونديال كان ارتجاليا.. وجيلي الأفضل في تاريخ الكاميرون 30 دقيقة | حكايات في الجول
رسميا – التوغل البرازيلي مستمر.. أرسنال يعلن ضم جابرييل 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جنابري: ارتداء قميص ريبيري يمنحني دوافع إضافية ساعة | أوروبا
ذا أثليتك تجيب عن.. هل يمكن لسيتي تحمل تكاليف ضم ميسي من برشلونة ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك