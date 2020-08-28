مؤتمر كلوب: سيكون صعبا الفوز على مانشستر سيتي في وجود ميسي.. ولدينا وقت طويل لإتمام الصفقات

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بصعوبة ضم ليونيل ميسي في ظل الاهتمام به، كما تحدث عن مواجهة أرسنال غدا السبت في الدرع الخيرية وموقف النادي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ورد كلوب على هل هو مهتم بضم ميسي لقائمة فريقه قائلا: "نعم، من لا يريد ميسي في فريقه؟".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي استعدادا لمواجهة أرسنال في مباراة الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي) قائلا: "لكن لا يوجد فرصة، الأرقام ليست لنا على الإطلاق لكن بصراحة هو لاعب جيد".

وتابع "من الواضح أنه ذلك سيساعد مانشستر سيتي ويجعل من الصعب الفوز عليهم، بالنسبة للدوري الإنجليزي سيكون صفقة كبيرة للمسابقة".

وواصل "هو لم يلعب في دوري آخر من قبل، الكرة مختلفة هنا، أود رؤية ذلك، ولست متأكدا أنني سأفعل".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت خلاله صحيفة "تايمز" الإنجليزية تحرك مانشستر سيتي لضم ميسي. (طالع التفاصيل)

وتحدث الألماني عن مواجهة أرسنال في لقاء الغد قائلا: "هل أريد خوض مباراة جيدة بعد تحضير أسبوعين؟ لا، لكننا نعلم بالأمر منذ فترة، نعمل بكل قوة ورأينا معاناة بعض اللاعبين بدنيا أمام سالزبورج وديا، نحن نحضّر لموسم كامل وسيكون من أصعبها".

وأكمل "لم نخض وديات، علينا اختبار المباريات، من النادر أن يكون لديك وقت مثالي للاستعداد للمباراة. لدينا أربعة أسابيع سيتوقف فيها اللاعبين الدوليين".

وأضاف "سأفاجأ إذا قدمنا أفضل مباراة لدينا هذا الموسم غدا. إنها ليست مباراة ودية، إنها مباراة مناسبة ضد أرسنال".

وتطرق للحديث عن صفقات الفريق الصيفية "اشترينا لاعبا بالفعل وهو كوستاس، الشباب يقتربون ويتابعون بشكل جيد. لا أعرف ما سيحدث. هناك وقت طويل لنصل حتى 5 أكتوبر. سنتعامل مع وضعنا مثلما فعلنا دائما. سنرى المبلغ الذي يمكننا أو نريد إنفاقه".

ليفربول أتم منذ 3 أسابيع صفقته الوحيدة حتى الآن في الميركاتو الصيفي بضم كوستاس تسيميكاس ظهير أولمبياكوس الأيسر.

وعن موقف عودة المصابين "هندرسون يبدو جيدا، أوكسلايد تشامبرلين وشاكيري أيضا. ألكسندر أرنولد قريب جدا ولكن علينا اتخاذ قرار بشأن المشاركة غدا، فيرجيل فان دايك على ما يرام".

وأشاد بـ ريان بروستر مهاجم الريدز الشاب الذي سجل في شباك سالزبورج وديا منذ أيام "يبدو ريان بروستر واعدا حقا. لا يزال صبيا. الرقم 9 يساعد كثيرا، علينا أن نفكر في كيفية منحه ذلك. لكن لا يوجد سبب للاستعجال في أي شيء. سيشارك غدا مع الفريق بالتأكيد".

وأتم عن موقف جورجينيو فينالدوم والذي ارتبط بالرحيل لـ ليفربول صوب برشلونة: "عقده ممتد، لا نتحدث عنها. كل شيء بيننا وبين اللاعب. كل شيء جيد في الوقت الحالي. بدا فينالدوم جيدا في الفترة التحضيرية، ولعب بعض المواسم الجيدة معنا. هذا كل ما يمكنني قوله".

ويستهل ليفربول موسمه بلقاء أرسنال في مباراة الدرع الخيرية، وفي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي سيستضيف حامل اللقب ليدز يونايتد العائد حديثا للأضواء.

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