دايلي ميل: ميسي اتصل بـ جوارديولا بعد صاعقة بايرن مباشرة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 11:54

كتب : نادر عيد

جوارديولا وميسي

كتبت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أن ليونيل ميسي أيقونة برشلونة اتصل هاتفيا ببيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مباشرة بعد الخسارة القاسية للأول أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الساحر الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما للرحيل عن فريق بلاوجرانا وقالت تقارير إنه طلب ذلك رسميا من إدارة النادي.

وفي ظل اهتمام أندية عديدة يبرز اسم مانشستر سيتي وصيف النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرا لقدرة النادي الشرائية ولأن مدربه هو جوارديولا الذي قاد ميسي لمدة 4 سنوات في برشلونة.

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وقالت صحيفة سبورت الإسبانية يوم الخميس إن سيتي يفكر في عقد صفقة تبادلية مع برشلونة ينتقل بموجبها 3 لاعبين، هم جابريل جيسوس وبرناردو سيلفا وإريك جارسيا، إلى الأخير إضافة إلى 100 مليون يورو مقابل ميسي. (التفاصيل)

في المقابل، يسعى مسؤولو برشلونة لإقناع ميسي للبقاء مع الفريق وقالت تقارير إن خوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي مستعد لتقديم استقالته إذا استمر قائد الأرجنتين.

ورحيل ميسي عن برشلونة لن يكون سهلا لأن الشرط الجزائي في عقده، الممتد إلى يونيو 2021، يقدر بـ700 مليون يورو.

ويلعب ميسي في برشلونة منذ 2001 وصنع تاريخا من ذهب للفريق الكاتالوني.

وميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

وهو أكثر من فاز بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ برصيد 6 ألقاب.

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