ليفربول يتعادل في وديته الأخيرة قبل مواجهة أرسنال

تعادل ليفربول مع منافسه ريد بول سالزبورج النمساوي إيجابيا بهدفين لكل منهما اليوم الثلاثاء وديا في إطار استعدادا كليهما لخوض الموسم الجديد.

وأقام ليفربول معسكرا في النمسا خاض خلاله مباراتين، فاز في الأولى على شتوتجارت الألماني بثلاثية دون رد وتعادل اليوم مع سالزبورج

افتتح باتسون داكا أهداف اللقاء للفريق النمساوي في الدقيقة الثالثة.

وبعد 10 دقائق سجل الهدف الثاني له ولفريقه.

وقلص ريان بروستر النتيجة بهدف أول لليفربول في الدقيقة 72.

ذلك قبل أن يعود ويسجل هدفا ثانيا له ولفريقه في الدقيقة 81.

وبذلك سجل اللاعب الشاب ثلاثة أهداف في المباراتين الوديتين.

وشهدت المباراة مشاركة الفريق الأساسي لليفربول في الشوط الأول وبينهم محمد صلاح الذي تم استبداله في الدقيقة 62.

وأجبر فيرجيل فان دايك على مغادرة المباراة بعدما تعرض للإصابة في رأسه ونزف قبل تدخل الجهاز الطبي.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.