ليفربول يتعادل في وديته الأخيرة قبل مواجهة أرسنال

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 18:06

كتب : FilGoal

ريان بروستر لاعب ليفربول

تعادل ليفربول مع منافسه ريد بول سالزبورج النمساوي إيجابيا بهدفين لكل منهما اليوم الثلاثاء وديا في إطار استعدادا كليهما لخوض الموسم الجديد.

وأقام ليفربول معسكرا في النمسا خاض خلاله مباراتين، فاز في الأولى على شتوتجارت الألماني بثلاثية دون رد وتعادل اليوم مع سالزبورج

افتتح باتسون داكا أهداف اللقاء للفريق النمساوي في الدقيقة الثالثة.

أخبار متعلقة
مانشستر سيتي: أجويرو سيرحل عن النادي في الوقت الذي يحدده غياب لاعبو بايرن ميونيخ عن قائمة ألمانيا لمواجهة إسبانيا وسويسرا تقرير: مانشستر يونايتد يستعد للتحرك من أجل ضم ميسي.. و3 أندية أخرى ترغب في جلبه تقرير يكشف تفاصيل الاجتماع بين ميسي وكومان: انتهت امتيازات الماضي.. ومفاجأة لقائد برشلونة

وبعد 10 دقائق سجل الهدف الثاني له ولفريقه.

وقلص ريان بروستر النتيجة بهدف أول لليفربول في الدقيقة 72.

ذلك قبل أن يعود ويسجل هدفا ثانيا له ولفريقه في الدقيقة 81.

وبذلك سجل اللاعب الشاب ثلاثة أهداف في المباراتين الوديتين.

وشهدت المباراة مشاركة الفريق الأساسي لليفربول في الشوط الأول وبينهم محمد صلاح الذي تم استبداله في الدقيقة 62.

وأجبر فيرجيل فان دايك على مغادرة المباراة بعدما تعرض للإصابة في رأسه ونزف قبل تدخل الجهاز الطبي.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.

ليفربول صلاح ريد بول سالزبورج
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنتر يعلن استمرار كونتي في منصبه بعد الاجتماع مع الإدارة 19 دقيقة | أوروبا
الزمالك يعلن موعد مواجهتي الرجاء 29 دقيقة | إفريقيا
سكاي: المحكمة اليونانية تدين ماجواير بمقاومة الاعتقال والرشوة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا – بيدرو ينضم لذئاب روما 34 دقيقة | أوروبا
التشكيل - النني أساسي مع أرسنال ضد ميلتون كينز 37 دقيقة | المحترفون
ليفربول يتعادل في وديته الأخيرة قبل مواجهة أرسنال 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بصناعة محمود جاد.. أحمد علي يعادل حمادة إمام ويتجاوز أبو جريشة وبركات ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك – عودة محمد حسن للتدريبات الجماعية.. إصابة الونش ومسحة طبية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك