رسميا – روبرتسون جديد؟ ليفربول يدعم جبهته اليسرى بظهير أولمبياكوس

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 20:37

كتب : FilGoal

كوستاس تسيميكاس

أعلن ليفربول رسميا عن ضم كوستاس تسيميكاس ظهير أولمبياكوس الأيسر.

صاحب الـ24 عاما سيدعم أندي روبرتسون في مركز الظهير الأيسر، بعد توقيعه لعقد طويل الأمد مع بطل الدوري الإنجليزي.

تسيميكاس كان عنصرا رئيسا في فوز أولمبياكوس بالدوري هذا الموسم، ولعب مع الفريق عموما 86 مباراة منذ عام 2015.

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وقال اليوناني لموقع ليفربول الرسمي: "فخور بكوني في أكبر ناد في العالم، هذا شرف كبير لي وسأمنح الفريق كل ما لدي".

وشدد "أحب الدوري الإنجليزي وحلمي دائما كان اللعب هنا. سأعمل بجد في التدريب وأحقق طلبات مدربي (يورجن كلوب) لأصبح على أعلى مستوى".

وأكد "أريد الحفاظ على لقب الدوري، والفوز بدوري أبطال أوروبا".

وسبق لتسيميكاس اللعب لإسجبرج في الدنمارك وفيليم II في هولندا على سبيل الإعارة، كما لعب لمنتخب اليونان الأول 3 مرات منذ أكتوبر 2018.

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