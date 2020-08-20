صحيفة هولندية: كومان يستهدف ضم فينالدوم لـ برشلونة ويطالبه بعدم التجديد لليفربول

يسعى رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة ضم جورجينيو فينالدو لاعب وسط ليفربول لبناء خط وسط الفريق الكتالوني من جديد.

جورجينيو فينالدوم النادي : ليفربول برشلونة

وأشارت تقارير إسبانية إلى رغبة كومان في تغيير خط وسط برشلونة بالكامل فبعد رحيل أرثر هناك رغبة في رحيل إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وسرجيو بوسكيتس وسرجيو روبيرتو.

وكشفت صيحيفة AD الهولندية أن كومان قد تحدث مع إدارة برشلونة بالفعل حول قائمة اللاعبين الذين يرغب في رحيلهم ومن يريد ضمه الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن فينالدو يأتي في مقدمة قائمة أمنيات كومان من إدارة برشلونة خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ فينالدوم من العمر 29 عاما ويتبقى في تعاقده مع ليفربول موسم وحيد أي أن عقده ينتهي في صيف 2021 وهو ما قد يسهل عملية بيعه حتى لا يرحل مجانا من الريدز.

وكشفت الصحيفة الهولندية أن كومان تواصل بالفعل مع فينالدوم وطلب منه عدم التجديد مع ليفربول من أجل ضمه للفريق الكتالوني.

ويرى التقرير أن كومان يبحث عن شراكة متفاهمة في خط الوسط بين فينالدوم وفرينكي دي يونج اللذان سبق لهما التدرب تحت قيادته في منتخب هولندا.

وأضاف التقرير أن رؤية كومان هي الاعتماد على تير شتيجن وكليمونليه لينجليت ودي يونج وفينالدوم وميسي في نواة برشلونة الجديدة.

وكان برشلونة قد دعم صفوف خط الوسط بالفعل بضم ميراليم بيانيتش من يوفنتوس.

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