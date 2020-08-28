تايمز: مدير سيتي يقابل والد ميسي بعد أيام

قالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن فيران سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي سيقابل خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي أيقونة برشلونة، بعد أيام.

وكتبت تايمز أن الإسباني سوريانو موجود في إقليم كاتالونيا حاليا، ومن المنتظر أن يقابل والد ميسي الأسبوع المقبل عقب عودة الأخير من الأرجنتين.

ومع اقتراب رحيل ميسي عن برشلونة، تسعى أندية عديدة للظفر بخدمات النجم البالغ عمره 33 عاما وأبرزها مانشستر سيتي صاحب القوة الشرائية القوية والذي يدربه بيب جوارديولا الذي قاد ميسي لمدة 4 سنوات في فريق بلاوجرانا.

وكتبت دايلي ميل الإنجليزية إن ميسي هاتف جوارديولا مباشرة بعد خسارة برشلونة القاسية أمام بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 8-2 في ربع نهائي البطولة.

بينما قالت سبورت الإسبانية إن سيتي يفكر في الاستغناء عن 3 لاعبين، هم جابريل جيسوس وبرناردو سيلفا وإريك جارسيا، إلى برشلونة إضافة إلى 100 مليون يورو مقابل ميسي.

في المقابل، يسعى مسؤولو برشلونة لإقناع ميسي للبقاء مع الفريق وقالت تقارير إن خوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي مستعد لتقديم استقالته إذا استمر قائد الأرجنتين.

ورحيل ميسي عن برشلونة لن يكون سهلا لأن الشرط الجزائي في عقده، الممتد إلى يونيو 2021، يقدر بـ700 مليون يورو.

ويلعب ميسي في برشلونة منذ 2001 وصنع تاريخا من ذهب للفريق الكاتالوني.

وميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

وهو أكثر من فاز بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ برصيد 6 ألقاب.

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