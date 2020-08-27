10 رسائل نارية من مرجان ردا على بيان الزمالك

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 01:04

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب

رد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على البيان الذي أصدره نادي الزمالك بشأن إرسال دعوة لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لحضور افتتاح بعض المنشآت في النادي الأبيض.

وأصدر الأهلي بيانا للرد على بيان الزمالك. (طالع التفاصيل)

ووجه مرجان خلال مداخلة له عبر قناة الأهلي عدة رسائل نارية، يستعرضها معكم FilGoal.com.

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* كيف يقبل الأهلي دعوة من شخص أساء لكل أمهات مصر.

* كيف يقبل دعوة شخص يسب رموز الأهلي ونجومه يوميا على قناة ناديه.

* كيف نقبل دعوة شخص وجهنا ضده 13 بلاغا للنائب العام لما يفعله من إهانات للنادي الأهلي وجماهيره.

* كيف نشارك في هذا الاحتفال ورئيس نادي الزمالك يوجه لنا اتهامات متكررة بشكل يومي ليس لها أي دليل.

* فاض الكيل ويجب أن يكون هناك تدخلات من الدولة لوقف ما يحدث.. والأهلي لا يزال متمسكا بالقانون.

* قابلنا مندوب نادي الزمالك بمنتهى الاحترام.

* علاقتنا رائعة بكيان نادي الزمالك وقابلنا ضيافة رائعة من الزمالك في مباراة القمة.

* كان هناك لفتة رائعة من وليد سليمان الذي ذهب لزيارة محمد عبد الشافي بعد إصابته وهذا يدل على الروح الطيبة بين اللاعبين.

* نحترم نادي الزمالك وجماهيره وأعضائه ولاعبيه ولكن هناك من يريد إشعال الفتنة بين الأهلي والزمالك

* أرجوكم حتى لا يحدث فتنة يجب ان يكون هناك تدخل من الدولة.

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كان نادي الزمالك قد أصدر بيانا رسميا، يكشف فيه إرسال مرتضى منصور رئيس النادي لمندوبين لتسليم دعوات إلى مجلس الأهلي لحضور حفل كبير في نادي الزمالك، لكن أمن الأهلي رفض دخول المندوبين وسبهم حسب البيان. (طالع البيان)

الزمالك قد فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أيام ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري.

مصدر من الأهلي كان أيضا قد نفى لـFilGoal.com طرد مندوبي الزمالك، مؤكدا رفض الدعوة بالفعل. (طالع التفاصيل)

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