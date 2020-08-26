بيان رسمي – الزمالك يستنكر موقف مجلس الأهلي من دعوته لحضور احتفالية في النادي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 21:01

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى محمد - الزمالك - الأهلي

استنكر مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف مجلس إدارة الأهلي من دعوته لحضور احتفالية كبرى في النادي.

ونشر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، يكشف فيه إرساله مندوبين بدعوات لمجلس إدارة الأهلي لحضور احتفالية كبرى في النادي، إلا أن أمن الأهلي رفض دخولهم أو استلام الدعوات حسب البيان.

واستنكر بيان الزمالك، موقف الأهلي من دعوة مجلسه لحضور الاحتفالية " نادي الزمالك يشهد مصر كلها الأهلاوية قبل الزملكاوية أن نادي الزمالك عندما يمد يده لمجلس إدارة النادي الأهلي ليس عن ضعف ولكن احتراما لمؤسسات الدوله لتحقيق وخلق مناخ رياضى صحي ومحترم من أجل استقرار وطننا الغالي مصر".

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وجاء بيان الزمالك كاملا كالتالي:

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور بيانا صحفيا أكد خلاله أنه من منطلق حرص الدوله على استقرار المناخ الرياضي فقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من داخل مجلس النواب استعداده لرأب الصدع بين الناديين الكبيرين حرصا منه على ألا تحدث فتنه كرويه بين أكبر ناديين فى مصر وأفريقيا هما الزمالك والأهلي يستفيد منها بل يحرض عليها أعداء الوطن من الجماعه الإرهابية واعلامهم الهارب فى قطر وتركيا فلقد أكد رئيس نادى الزمالك فى الجلسه العلنيه لمجلس النواب أنه سيترجم هذه الخطوه بإرسال دعوة للسيد محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارته لحضور احتفالية كبرى داخل نادى الزمالك لافتتاح تسعة مشروعات رياضيه بالاضافه إلي مسجد بإسم طبيب الغلابه الدكتور محمد مشالي .

أضاف البيان أنه بالأمس وبناءا على تعليمات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي توجه القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي ومعه اثنين من الموظفين إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة أمس لتسليم بطاقات الدعوة للسيد محمود الخطيب ومجلس إدارته إلا أن أمن النادي رفض دخولهم بحجة أنهم سيستأذنون مسبقا من الكابتن الخطيب ومدير عام النادي وبعد أن تركوهم على بوابه النادي لمدة تزيد على ساعة أخبروهم أن يحضروا اليوم الأربعاء وبالفعل توجه وفد نادي الزمالك اليوم إلى مقر النادى الأهلى للمرة الثانيه وبعد أن تركوهم أيضا لمدة تزيد عن ساعه و نصف على البوابه صدرت التعليمات لأمن النادي بطردهم وقاموا بسبهم ورفضوا استلام بطاقات الدعوة

وبناءا علي ذلك فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يستنكر هذا الموقف من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ويؤكد أن الخطيب ومجلسه يصرون على احداث فتنه بين جماهير الناديين الكبيرين وأن أي خطوه في اتجاه لم الشمل من أجل وطننا مصر تقابل من محمود الخطيب اما ببلاغات وهميه أو فيديوهات مفبركه أو بيانات تسئ لنادي الزمالك ومجلس إدارته.

وأكد البيان أن طرد مندوبي نادي الزمالك على مدار يومين ورفض استلامهم بطاقات الدعوة فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يشهد مصر كلها الأهلاوية قبل الزملكاويه أن نادي الزمالك عندما يمد يده لمجلس إدارة النادي الأهلي ليس عن ضعف ولكن احتراما لمؤسسات الدوله لتحقيق وخلق مناخ رياضى صحي ومحترم من أجل استقرار وطننا الغالي مصر.

كان الزمالك قد فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أيام ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الخميس، في الجولة الـ22.

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