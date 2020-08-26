تقرير أرجنتيني يكشف تفاصيل ما قاله ميسي لاختياره مانشستر سيتي للانتقال إليه

اختار ليونيل ميسي قائد برشلونة مانشستر سيتي للانتقال إليه خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعدما أرسل فاكس إلى البلوجرانا طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وكشفت صحيفة " lanacion" الأرجنتينية من مصدر مقرب من اللاعب تفاصيل الحديث الذي دار بينهما والذي أكد خلاله ميسي اختياره لسيتي للانتقال إليه.

ووفقا للصحيفة فإن ميسي قال للمصدر: "لقد اتخذت قراري رفقة أنتونيلا زوجتي بمغادرة برشلونة، القرار يؤلمني لكن مسيرتي انتهت هنا".

وواصل ميسي حديثه وفقا للصحيفة "سأتحدث مع بيب جوارديولا ليرتب وصولي إلى سيتي، كرة القدم هناك مذهلة وتناسب ما أريده".

يأتي ذلك تأكيدا لما ذكره موقع "ذا أثليتك" الأمريكي الموثوق صباح اليوم الأربعاء أن ميسي اتصل بالفعل بجوارديولا للاتفاق على الانضمام إليه في مانشستر سيتي.

وسبق لجوارديولا تدريب ميسي لأربعة أعوام في الفترة ما بين 2008 إلى 2012 حصدا فيها الأخضر واليابس مع البلوجرانا.

وتوج ميسي وجوارديولا سويا بثلاث بطولات للدوري الإسباني وبطولتين لكأس الملك وثلاثة ألقاب للسوبر الإسباني.

كما توج الثنائي بدوري أبطال أوروبا مرتين ومثلهما للسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وخلال الانتقالات الجارية ضم سيتي كل من الجناح الإسباني الشاب فيران توريس والمدافع الهولندي ناثان أكي وإن انضم ميسي لهما فسيصبح ثالث صفقات الفريق الإنجليزي استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ويؤكد برشلونة أن الشرط الجزائي في تعاقد ميسي يبلغ 700 مليون يورو.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.