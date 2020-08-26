مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ما حدث مع وفد الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، محقيقة ما حدث مع وفد نادي الزمالك الذي وصل لدعوتهم لاحتفالية كبرى داخل النادي.

وقال مصدر داخل الأهلي –فضل عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "من غير المقبول تحول القلعة الحمراء بتاريخها الكبير إلى أضحوكة أو مصدر للسخرية".

وأضاف "الأهلي لم يطرد أو يسب وفد نادي الزمالك الذي جاء بدعوات لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب من أجل حضور افتتاح بعض المنشآت الجديدة بالقلعة البيضاء، ولكن كل ماحدث أنه تم رفض قبول الدعوات وانتهى الأمر على ذلك".

وأضاف "كيف يعقل أن يحضر مجلس الأهلي افتتاح منشآت في نادي الزمالك أو حتى يقبل ما يقال عنه محاولات رأب الصدع، وهو يكال له الاتهامات والشتائم والقذف في الأعراض ليل نهار دون أي تقدير أو احترام لمسؤوليه ورموزه ".

المصدر أتبع "كيف يمكن أيضا قبول وجود علاقات بهذه السهولة وهناك الكثير من القضايا والشكاوى التي لم تحسم وما زالت عالقة أمام كل الجهات المعنية".

وأتم "الأهلي لم يكن يوما متجني أو معتدي أو يقلل من قيمة وقامة نادي الزمالك ورموزه ومسؤوليه، بينما وجد العكس تماما ووصل الأمر للاستهزاء به بإرسال تلك الدعوات، وكأنه مطلوب منه نسيان كل ما حدث والهرولة لفتح صفحة جديدة والتغاضي عن كل تلك الإهانات التي حدثت على مدار السنوات الماضية".

كان نادي الزمالك قد أصدر بيانا رسميا، يكشف فيه إرسال مرتضى منصور رئيس النادي لمندوبين لتسليم دعوات إلى مجلس الأهلي لحضور حفل كبير في نادي الزمالك، لكن أمن الأهلي رفض دخول المندوبين وسبهم حسب البيان. (طالع البيان)

كان الزمالك قد فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أيام ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الخميس، في الجولة الـ22.

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