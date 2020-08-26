نقل لاعب المصري للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء عقب لقاء نادي مصر

انتقل أحمد عادل "ميسي" لاعب النادي المصري إلى المستشفى عقب مباراة الفريق أمام نادي مصر مباشرة.

وأظهرت كاميرات قناة أون تايم سبورتس، معاناة أحمد عادل لحالة من الإعياء عقب المباراة مباشرة، ونقله إلى المسىشفى.

أحمد عادل كان أحد المصابين بفيروس كورونا، قبل أن تتحول عينته إلى إيجابية ويشارك اليوم أمام نادي مصر.

صاحب الـ23 عاما شارك بديلا في الدقيقة الـ81، ولكنه عانى أيضا من الإرهاق في النهاية ويٌنقل إلى المستشفى.

وانتقل "ميسي" إلى النادي المصري هذا الموسم قادما من نادي الزمالك بعقد لمدة موسمين.

يذكر أن المصري تعادل مع نادي مصر بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.