بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك

كشفت إدارة النادي في بيان رسمي عن أسباب رفضها دعوة رئيس الزمالك للمشاركة في احتفالات يقيمها في ناديه.

ونفى الأهل أن يكون أمن النادي طرد مندوبي الزمالك مستشهدا بمحتوى كاميرات المراقبة التي تسجل صوت وصورة.

من جهة أخرى، كشف الأهلي أسباب رفض الدعوى، متمثلة في خمسة أسباب.

وجاء نص البيان كالتالي:

النادي الأهلي وهو يحترم كيان نادي الزمالك وأعضاؤه وجماهيره. يود التأكيد على العديد من النقاط فيما يخص الدعوة التي وجهها رئيس نادي الزمالك لمجلس إدارة الأهلي للمشاركة في احتفالات يقيمها بناديه:

أولاً: تم استقبال مندوبي نادي الزمالك حاملي الدعوة بالشكل الذي يليق بقيم وتقاليد الأهلي. وهو ثابت لدينا بالصوت والصورة في كاميرات المراقبة على بوابات النادي. على عكس ما ورد في بيان نادي الزمالك من كلام عار تماماً من الصحة وهو قيامنا بطرد مندوبيه.

ثانياً: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة للمشاركة في احتفالات ممن أساء لكل المصريين على مدار ما يقرب من عامين كاملين عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي بألفاظ خارجه وسباب وشتائم وخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير وهدم لكل قيم المجتمع المصري دون حسيب أو رقيب.

ثالثاً: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن سب وشتم النادي ورموزه وقياداته وكال لهم الاتهامات الباطلة وأساء إلى أسرهم. وهو يحتمي بحصانة برلمانية تقف حائلاً. أمام تفعيل القانون في بلد سيادة القانون.

رابعاً: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن تقدمنا ضده ب ١٣ بلاغ لمعالي المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزاته التي فاقت كل الحدود بطريقه شبه يومية على شاشة قناة ناديه. وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن للأسف تعطل القانون.

خامساً: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن تقدمنا ضده بشكاوى لكافة الجهات المعنية. وطلبنا الحصول على حقوقنا المشروعة وبالقانون.. وللأسف لم نتلق أي رد من أي جهة حتى الآن بالرغم من تكرار شكوانا لذات الجهات على مدار ما يقرب من عامين.

سادساً: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن رفض إرثاء مبدأ الروح الرياضية عندما قام أحد أبناء الأهلي بزيارة زميله ابن نادي الزمالك بالمستشفي بعدما تعرض الأخير للإصابة في مباراة القمة. ورفض رئيس الزمالك هذه الزيارة وهذه الروح الرياضية. بل وأعلن رسمياً عن قيامه بشكوى ابن الأهلي لاتحاد الكرة والفيفا في سابقة لم تحدث من قبل.

-ختاماً.. النادي الأهلي وهو لا يقبل المزايدة على وطنيته والقائمين عليه والعمل للصالح العام يرحب بكل المبادرات التي تساعد على وحدة الصف والتقارب والتلاحم بين كل أبناء الوطن. شريطة تفعيل القانون بحق المتجاوز. ومن يتحدث عن رفض النادي الأهلي لدعوة رئيس الزمالك عليه أن يبلغنا أولاً بالطريقة التي نحصل بها على حقوقنا المشروعة في وجود الحصانة البرلمانية التي تعطل القانون.

كان نادي الزمالك قد أصدر بيانا رسميا، يكشف فيه إرسال مرتضى منصور رئيس النادي لمندوبين لتسليم دعوات إلى مجلس الأهلي لحضور حفل كبير في نادي الزمالك، لكن أمن الأهلي رفض دخول المندوبين وسبهم حسب البيان. (طالع البيان)

الزمالك قد فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أيام ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري.

مصدر من الأهلي كان أيضا قد نفى لـFilGoal.com طرد مندوبي الزمالك، مؤكدا رفض الدعوة بالفعل. (طالع التفاصيل)

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