أمير مرتضى يتحدث عن 8 نقاط مختلفة.. وليد سليمان ومروان و"أزمة ساسي وحازم"

تحدث أمير مرتضى في حديث مطول عن 8 نقاط مختلفة بعد تفوق الزمالك على الأهلي في لقاء القمة.

وتغلب الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري.

الفوز على الأهلي:

وقال أمير مرتضى لقناة أون تايم سبورتس 2: "الفوز على الأهلي له طعم خاص لأنه المنافس التقليدي، ومنافسنا بتلك البطولة وبإفريقيا والسوبر أيضا".

وتابع "لم نوفق في بداية الدوري قبل فترة توقف كورونا وخسرنا نقاطا كانت في المتناول".

وأضاف المشرف العام على الكرة في الزمالك "لكن في النهاية الفرق الكبرى لا تلعب على بطولة واحدة ننافس على أكثر من بطولة".

أسباب المكسب:

وبالحديث عن أسباب الانتصار أوضح "أمور رئيسية مثل مجلس الإدارة وتوفير كل ما نطلبه".

وتابع "أيضا تعادلنا مباراتين متتاليتين وأبلغني رئيس النادي أن أخطر اللاعبين بعدم الالتفات والتجهيز لبطولة إفريقيا هدفنا الأكبر".

وأضاف "لدينا مدير فني جيد جدا مع الفريق ويقدم أفضل ما لديه، أيضا لاعبون لديهم شخصية الفريق هناك من لهم تاريخ وغيرهم لديهم طموح".

وكشف أمير مرتضى "وأخيرا بعد كل ذلك ثمار هذا يكون النجاح".

وشدد "أقيم مباراة الأهلي مثلها مثل أي مباراة أخرى بـ 3 نقاط كمباراة فريق مصر، احترمنا منافسنا وحققنا الفوز".

وتابع "حصل اللاعبون على مستحقاتهم عقب يوم من مواجهة نادي مصر وهذا يدل على أنه لم يكن هناك عقاب بسبب ذلك".

وعن مكافآت بسبب الفوز على الأهلي أجاب "لا بالتأكيد فمن الطبيعي أن يفوز الزمالك على الأهلي".

الهروب من قمة الدور الأول:

وعن أسباب الانسحاب في قمة الدور الأول أوضح "الزمالك لا يمكن أن يهرب، الزمالك لا يفوز على فريق يوم 20 ويهرب منه يوم 24".

وشدد أمير "حتى هذه اللحظة أرى أن قرار عودة الدوري خاطئ وكان يبدأ أن نبدأ من موسم جديد حتى لو حصلنا على اللقب في النهاية".

وتابع "فعلنا ذلك في كرة اليد كان متبقي مباراتين فقط ونحصل على لقب الدوري وطالبنا بإلغاء الموسم وانطلاق آخر جديد".

وأضاف "تراجع اتحاد اليد بعد ذلك لكن هذا رأينا، والدولة طالبت باستئناف النشاط وليس موسم 2019-2020 ولا أعلم سر الإصرار على ذلك".

أزمة ساسي وحازم:

وعن حقيقة حدوث أزمة بين فرجاني ساسي وحازم إمام أوضح "عندما نحقق نتائج جيدة يقال في حقي كلام جيد وعندما نمر بفترة سيئة يشير الجميع تجاهي ويقال هذا هو من يقول (بيقفل على الفرقة)".

وتابع "يتحدث البعض وكأننا نعيش في المدينة الفاضلة، نحن نمارس رياضة بها تنافس".

وشدد "لم تكن هناك مشكلة بين ساسي وحازم إمام وأمر التنافس في التدريبات يحدث في جميع الفرق بالعالم ولكن البعض كان غير أمين وله أغراض خاصة للحديث عن ذلك قبل مباراة الأهلي لأسباب خاصة".

وكشف أمير "ربما كانت هناك أزمات من قبل بالفعل والإعلام لا يعلم عنها حتى الآن وتم توقيع عقوبات أو غرامات مالية".

وواصل حديثه "ما فعلته أنني قفلت على الفريق بالفعل للتركيز في المباراة".

مصطفى محمد:

وبتسجيل مصطفى محمد هدف في شباك الأهلي بعد غياب قال أمير مرتضى: "كلنا نقبل الانتقادات لكن ما يتعرض له مصطفى ليس كذلك".

وأضاف "عندما يكون هناك لاعب سابق لديه خبرة كبيرة حاليا لا يتحدث سوى عن لاعب واحد منذ 5 أو 6 أشهر هذا ليس انتقاد".

وكشف أمير "أنا ضد الانتقادات الموجهة إلى مروان محسن، هو لاعب محترم في نادي محترم بالتأكيد يرغب في تقديم الأفضل، وأنت لا تعلم ما يمر به حاليا، الرياضة عبارة عن مجهود ومحاولات حتى تتحقق".

وشدد أمير مرتضى "البعض منزعج من خروج مصطفى محمد من رحم نادي الزمالك، لكن المضحك في الأمر أنه لا يلتفت لذلك نهائيا ولا يتابع ورده دائما في الملعب".

عبد الشافي ووليد سليمان:

وزار وليد سليمان لاعب الأهلي، محمد عبد الشافي لاعب الزمالك في المستشىف بعد إصابته بكسر في الترقوة في كرة مشتركة بينهما.

وعن ذلك قال أمير: "عبد الشافي حالة استثنائية فهو لاعب محترم جدا وينال احترام الجميع، سنفتقده بالتأكيد لفترة من 6 إلى 8 أسابيع".

وعن زيارة وليد سليمان أوضح "أمر طبيعي دون تذويق للكلام، هذا لاعب أنت تعمدت إيذائه أو تسببت في ذلك فالمنطقي أن تزوره".

وشدد "كنت أتمنى أن يكون لدينا حرص على سلامة بعضنا البعض حتى وإن كانت كرة القدم لعبة احتكاكات".

وتابع أمير "من غير الطبيعي أن يصاب 5 أو 6 لاعبين بسبب لاعب واحد على مدار تاريخه، لا توجد مشكلة شخصية بيني وبين وليد سليمان ففي أزمة السوبر ذهبت أنا وأحمد مرتضى من أجل ترضيته دون معرفة ما حدث".

وكشف أمير "البعض يتحدث أن طارق حامد مؤذي، اذكر لي لاعب واحد فقط تعرض لإصابة قوية بسبب الإيذاء منه".

وأوضح المشرف العام على الكرة "عبد الشافي لم يتهم أحدا، لكن يجب أن يراجع اللاعب نفسه بسبب تكرار الأمر منه في إصابة الآخرين"

رمضان صبحي:

وبالحديث عن رمضان صبحي قال أمير "لا أعلم أين وجهته ما أعلمه أنه على قوة هدرسفيلد حتى الآن".

وتابع "أكرر أن الزمالك إذا أراد ضم أي لاعب يمكنه ذلك، لكن لم نتحدث أو نتفاوض مع رمضان".

وكشف "ما فعلناه أننا تواصلنا مع ناديه الإنجليزي نخطرهم ماذا تريدون للاستغناء عن اللاعب فقط".

وأضاف "ما أعلمه أن نادي بيراميدز هو المستمر في ذلك الموضوع لكن الزمالك توقف عند نقطة الاستعلام فقط".

التجديد لساسي:

وأخيرا بالحديث عن تأخر مفاوضات التجديد لساسي أوضح "لا يوجد تعطل في أمر تجديد عقده".

وتابع "بالتأكيد لدينا رغبة وهو أيضا لأنه يمكنك أن تطلق عليه ابن النادي ويشعر أن الزمالك بيته".

وأتم تصريحاته "هو لاعب كبير ومفيد للفريق وننتظر الفترة الحالية وسيتم التحدث مع اللاعب".

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