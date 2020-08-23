تقرير مغربي: بيراميدز قريب للغاية من ضم أيوب الكعبي

اقترب المهاجم المغربي أيوب الكعبي من ارتداء قميص نادي بيراميدز، حسبما كشفت صحيفة Le360 المغربية.

أيوب الكعبي النادي : الوداد البيضاوي بيراميدز

وزعمت الصحيفة المغربية اقتراب أيوب الكعبي من التوقيع لفريق بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادي فورتشن الصيني.

وأوضح مصدر مسؤول تحدث للصحيفة المغربية تفاصيل عرض بيراميدز "الضخم" الذي يقرب أيوب بشدة من الانتقال للفريق، وهو الحصول على مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد.

ورغب نادي الوداد المغربي في التعاقد مع أيوب الكعبي إلا أن "العرض الذي تقدم به بيراميدز سيصعب مهمة الفرق المغربية الراغبة في ضم اللاعب".

المهاجم المغربي صاحب الـ 27 عاما فسخ عقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتين الصيني.

ولعب الكعبي بقميص الرجاء في بداية مسيرته مع الكرة المغربية، قبل أن ينضم لنهضة بركان.

أثناء تواجده مع فريق نهضة بركان، كان الكعبي قريبا من الانضمام لـ الزمالك، إلا أن العرض الصيني أوقف كل شيء لينضم اللاعب للدوري الصيني.

وعاد الكعبي من جديد إلى المغرب ولكن ليظهر بقميص الوداد على سبيل الإعارة، قبل أن يعود من جديد لفريقه ثم يفسخ عقده ويصبح حرا للانتقال لأي فريق.

وسجل الكعبي 9 أهداف وصنع هدفين بقميص هيبي فورتين الصيني.

وخلال فترته مع الوداد، نجح الكعبي في تسجيل 9 أهداف من بينهم 4 في دوري الأبطال.

على المستوى الدولي، سجل الكعبي هدفين خلال ظهوره في 9 مباريات مع المنتخب.

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