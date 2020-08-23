مران الأهلي - جلسة منفردة بين الخطيب وفايلر.. ومشاركة صالح لأول مرة

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مع ريني فايلر المدير الفني للفريق على هامش المران الجماعي.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وحضر الجلسة أعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي زكريا ناصف ومحسن صالح رفقة الخطيب وفايلر.

وناقش الخطيب وأعضاء لجنة التخطيط مع فايلر أسباب هزيمة الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك.

وخسر الأهلي أمام الزمالك 3-1 في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع اللاعبين للحديث عن مباراة القمة والأمور التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة.

واستمرت الجلسات المنفردة في المران وهذه المرة اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع ريني فايلر المدير الفني لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق.

وكذلك عقد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق جلسة منفردة مطولة مع علي معلول الظهير الأيسر التونسي.

كما عاد صالح جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع باقي اللاعبين بعدما قضى فترة طويلة للتدريب في صالة الجيمانيزيوم والجري المنفرد.

وظهر أيضا محمد محمود لاعب وسط الفريق في التدريبات ليواصل البرنامج التأهيلي الخاص به.

ولم يظهر في التدريبات الجماعية وليد سليمان بسبب زيارته لمحمد عبد الشافي لاعب الزمالك الذي تعرض للإصابة خلال مباراة القمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الخميس المقبل في الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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