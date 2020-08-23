وليد سليمان يزور عبد الشافي في المستشفى

حرص وليد سليمان لاعب الأهلي على زيارة محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك في المستشفى بعد خضوع الأخير لعملية جراحية.

وخضع عبد الشافي لعملية جراحية ناجحة اليوم الأحد في إحدى المستشفيات بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان خلال لقاء القمة.

واعتذر وليد سليمان لـ عبد الشافي موضحا له أنه لم يقصد إصابته في المباراة، وتقبل ظهير الزمالك اعتذار اللاعب، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المقرر أن يغيب عبد الشافي 8 أسابيع بشكل مبدئي بعدما قام اللاعب بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له خلال لقاء القمة.

في لفتة رائعة.. وليد سليمان يزور محمد عبد الشافي في المستشفي بعد خضوعه لعملية جراحية صباح اليوم. pic.twitter.com/eTv5myMB72 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 23, 2020

وانتصر الزمالك على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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