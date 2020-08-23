وليد سليمان يزور عبد الشافي في المستشفى

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 19:19

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عبد الشافي - وليد سليمان - الزمالك - الأهلي

حرص وليد سليمان لاعب الأهلي على زيارة محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك في المستشفى بعد خضوع الأخير لعملية جراحية.

وخضع عبد الشافي لعملية جراحية ناجحة اليوم الأحد في إحدى المستشفيات بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان خلال لقاء القمة.

واعتذر وليد سليمان لـ عبد الشافي موضحا له أنه لم يقصد إصابته في المباراة، وتقبل ظهير الزمالك اعتذار اللاعب، حسبما علم FilGoal.com.

أخبار متعلقة
طبيب الزمالك يكشف البرنامج العلاجي لـ عبد الشافي بعد الجراحة جراحة ناجحة لـ عبد الشافي بتركيب شريحة ومسامير لتثبيت كسر الترقوة طبيب الزمالك: عبد الشافي يعاني من كسر في الترقوة ويخضع لجراحة.. وهذه مدة غيابه وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي

ومن المقرر أن يغيب عبد الشافي 8 أسابيع بشكل مبدئي بعدما قام اللاعب بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له خلال لقاء القمة.

وانتصر الزمالك على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

اقرأ أيضا

رقم قياسي لناشئ الزمالك

وليد سليمان يرد على الاتهام بإيذاء عبد الشافي

مروان محسن: حسبنا الله ونعم الوكيل

في الدوري وليد سليمان عبد الشافي في القمة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) الاتحاد (0).. انطلاق المباراة 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي الأبطال - تغيير وحيد في بايرن لمواجهة باريس 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل نهائي الأبطال - عودة نافاس لـ سان جيرمان.. وتوخيل يدفع بالثلاثي الناري أمام بايرن 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماذا دار في جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي.. "تقدير غضب الجماهير" 23 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الاتحاد يعلن مواعيد القيد للموسم الجديد 28 دقيقة | رياضات أخرى
مران الأهلي - جلسة منفردة بين الخطيب وفايلر.. ومشاركة صالح لأول مرة 37 دقيقة | الدوري المصري
رايولا: إبراهيموفيتش لم يتوصل لاتفاق مع ميلان.. وسنناقش تجديد عقد بوجبا مع يونايتد 42 دقيقة | أوروبا
وليد سليمان يزور عبد الشافي في المستشفى 51 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك