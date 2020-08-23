مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد الحفيظ يؤدي دوره على أكمل وجه.. المتربصون يضغطون لرحيله

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن طبيعة علاقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي مع الإدارة بعد الخسارة أمام الزمالك.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "سيد عبد الحفيظ يقوم بدوره على أكمل وجه وفق الثوابت المعمول بها داخل النادي منذ قديم الأزل".

وأضاف "عبد الحفيظ في طريقة إدارته وقرارته، يطبق استراتيجية وسياسة مجلس الإدارة وتعليماته".

المصدر أكمل "الأهلي لن يغير قيمه ومبادئه من أجل بعض اللاعبين الذين يبحثون عن المادة قبل الانتماء للأهلي، أو يرويدون أن يكونوا مراكز قوى داخل الفريق، وعبد الحفيظ يقف لهم بالمرصاد".

وواصل "أو بعض المتربصين والحاقدين من الخارج الذين يستكثرون على عبد الحفيظ مقعده".

المصدر استرسل "نٌقر بوحود أزمات ومشاكل، لكن علاجها سيتم وفق رؤية لن يشوبها تعجل أو انفعال أو استجابة لضغوط من محبين أو متربصين، خاصة أن الهزيمة من الزمالك كانت بسبب سوء توفيق، لكن التحليل الرقمي للمباراة يؤكد أن الأهلي كان الأكثر استحواذا وخطورة على المرمي".

وأتم "وفي النهاية هي أولا وأخيرا مجرد مباراة بثلاث نقاط غير مؤثرة في مسار بطولة يتصدرها الأهلي بفارق شاسع من النقاط عن أقرب منافسيه".



























































































































































































































































































































































الأهلي خسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ22.

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