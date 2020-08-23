في الجول يكشف – الأهلي يبدأ العمل على 5 ملفات كروية تحت شعار "لا لهدم المعبد"

"كل الدعم لـ ريني فايلر، ولا لهدم المعبد".

هكذا كانت ملخص الرسالة التي أجابت بها عدد من المصادر الكروية داخل الأهلي على سؤال FilGoal.com، ماذا سيحدث بعد الخسارة من الزمالك 3-1 في الدوري؟

العمل على 5 ملفات، بجانب تقديم الدعم للفريق والجهاز الفني، على رأس أولويات إدارة قطاع الكرة في الأهلي.

وبحسب أكثر من مصدر مطلع داخل دولاب العمل في قطاع الكرة في الأهلي، فإن محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط، تدعم فايلر ويعتبرون الهزيمة ضد الزمالك واردة في ظل ظروف المباراة والغيابات العديدة، وما رأوه بأنه عدم توفيق أمام المرمى.

وكذلك، علم FilGoal.com أن الاتجاه في الوقت الحالي سيكون ناحية دعم الفريق، والجهاز الفني معنويا، حيث أن الفريق مازال يملك فرصة الفوز بـ 3 بطولات وهم الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا. "لا مجال لهدم المعبد"، كما قال مصدر داخل النادي لـ FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الملفات الخمسة التي تنتوي إدارة قطاع الكرة العمل عليها في الفترة المقبلة هي:

اجتماعات مقبلة للشد من أزر الجهاز الفني واللاعبين لتجاوز آثار الهزيمة ضد الزمالك.

تركيز شديد على ملف المصابين وسرعة تجهيزهم بالشكل المناسب.

إعادة النظر في ملف اللاعبين المعارين وتقييم أوضاعهم في الفترة المقبلة.

تفعيل لدور قطاع الناشئين خاصة بعد تعيين التشيكي ميشال بروكيتش مديرا فنيا له.

تقييم شامل للمنظومة الكروية في النادي، ولكن بعد الانتهاء من الموسم الجاري والبطولات التي ينافس عليها الفريق.

أطلق الفارس الأبيض ثلاثة أسهم في وجه النسر ليجرح سلسلة مبارياته بلا هزيمة ويكتب له أول سقوط في الدوري المصري. الزمالك ينتصر على الأهلي.

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري. أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93. بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

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