وكيله لـ في الجول: كل ما يقال بشأن رغبة مروان محسن في الرحيل عن الأهلي غير صحيح

نفى تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي الأنباء المتداولة عن رغبة اللاعب في الخروج من الفريق على سبيل الإعارة.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وانتشرت تقارير صحفية عن إبلاغ مروان محسن، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برغبته في الرحيل على سبيل الإعارة بسبب الضغوطات والانتقادات التي يتعرض لها.

وقال النحاس لـ FilGoal.com: "كل ما قيل بشأن طلب مروان محسن الخروج للإعارة ليس له أساس من الصحة".

وشدد النحاس "هذا لم يحدث من الأساس ولم يطلب اللاعب أي شيء بخصوص ذلك".

وعن تراجع الأهلي في إتمام تجديد اللاعب قال: "هذا أيضا غير صحيح".

وأوضح النحاس "من المفترض أن يتم تسجيل العقود الجديدة في نوفمبر المقبل عندما يفتح باب القيد للموسم الجديد".

وأتم تصريحاته "مروان محسن بعيدا عن العقد الجديد متبقي له موسم آخر بخلاف الموسم الجاري".

وشارك مروان محسن في هزيمة الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في قمة الدوري المصري أمام الزمالك.

وتعرض مروان لانتقادات بعد اعتقاده بالوقوف متسللا وتركه للكرة في أحد هجمات فريق الأهلي.

وكان مروان محسن قد رد عبر FilGoal.com عقب اللقاء على تلك الانتقادات. (من هنا)

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