مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل

شرح مروان محسن مهاجم الأهلي سبب تركه للكرة في فرصة فريقه أمام الزمالك في قمة الدوري.

وقال مروان محسن: "ما حدث أنني اعتقدت وقوعي في موقف تسلل من خلال رؤيتي داخل الملعب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تركت الكرة لكي يحاول عليها محمد هاني وتصبح أكثر خطورة وفاعلية".

وتابع "فوجئت بعد المباراة بهذا الكم الهائل من التعليقات على تلك اللقطة وترك كل ما حدث في المباراة، وكأنها هي السبب في كل ما حدث".

وأكمل حديثه قائلا: "اعتدت على حملات الهجوم والتشكيك وأقول لمن يتهجمون علي، حسبنا الله ونعم الوكيل".

مروان محسن رفض أن يتدخل في هجمة الأهلي بعد تمريرة بادجي بسبب اعتقاده انه متسللاً.#في_القمة pic.twitter.com/G4tKx1EBqa — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 22, 2020

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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