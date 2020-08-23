مدرب الزمالك لـ في الجول: أسامة فيصل سيكون أفضل مهاجم في مصر قريبا

انهال أمير عبد العزيز مدرب عام الزمالك، بالإشادة على أسامة فيصل مهاجم الفريق الشاب.

الزمالك انتصر على الأهلي 3-1 في استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

وصرّح عبد العزيز عبر FilGoal.com: "أقولها بكل قوة وثقة، الزمالك يضم أفضل قطاع ناشئين وأفضل ناشئين في مصر".

وأضاف: "تسجيل أسامة فيصل لهدف اليوم أمر ممتاز له خصوصا أنه سجل في مباراة القمة، سيكون دافعا قويا له، سيكون أفضل مهاجم في مصر قريبا مع مصطفى محمد".

وواصل: "كارتيرون يثق في الشباب، وأثبت ذلك بدخول أسامة فيصل وتسجيله، كما تواجد حسام أشرف وحسام عبد المجيد على دكة البدلاء".

وأكمل: "هدفنا الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله سيتوج بها الزمالك".

وعن المباراة، قال عبد العزيز: "حققنا فوزا مهما وعظيما بنتيجة كبيرة ومستحقة".

وتابع: "اللاعبون قدّموا مستوى ممتازا، وردوا على الجميع في الملعب وعلى كل المشككين".

وأضاف: "لم نشعر بالنقص العددي في نهاية المباراة، بل على المقابل، سيطرنا وأضعنا فرصا وسجلنا هدفا".

وأوضح: "كارتيرون قرر إراحة اللاعبين أمام نادي مصر من أجل مباراة اليوم، بسبب هذا القرار استطعنا تقديم أداء قوي اليوم ونتيجة مهمة في هذا التوقيت".

وأتم: "الشباب قدّموا مباراة مميزة أمام نادي مصر، لكن النتيجة لم تكن طيبة".



























































































































































































































































































































































وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.