حارس الزمالك: الأتوبيس وصل.. والملعب حكّم بيننا

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 00:33

كتب : FilGoal

محمد صبحي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

تحدث محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك عقب انتصار فريقه على الأهلي، مشيرا إلى "نحن لا نخاف من أي أحد في الملعب".

وقال محمد صبحي: "الأتوبيس وصل اليوم ورأينا ما حدث".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة أون سبورت "الزمالك لا يخاف من أي أحد. والملعب حكم بيننا اليوم".

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وتابع "لعبنا مباراة كبيرة أمام الأهلي حتى باللاعبين الصغار".

وأردف "تركيزنا على بطولة إفريقيا ولكن كان لابد من الانتصار في أهم مباراة بالنسبة للجماهير، وهي مباراة القمة".

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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