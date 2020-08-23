أسامة فيصل: لم أتوقع تمريرة أوناجم.. وهذا سر احتفالي بالهدف

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر - أسامة فيصل

اعترف أسامة فيصل لاعب الزمالك أنه لم يتوقع تمريرة زميله محمد أوناجم في هدف فريقه الثالث أمام الأهلي.

الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في استاد القاهرة بالجولة 21 من الدوري المصري.

وصرّح فيصل عبر قناة ناديه: "لم أتوقع أن يمرر لي أوناجم الكرة لأنه لم يكن يسمعني أو يراني، كنت أظنه سيسدد".

أخبار متعلقة
جوزيه: الأهلي ترك المساحات لـ الزمالك وتمركز اللاعبين كان خاطئا كارتيرون: منزعج من العنف مع عبد الشافي.. وإحصائية عالمية ساهمت في قراري متعب يوجه رسائل نارية لـ مروان محسن: اذهب في إجازة.. لا أعرف كيف تُفكر خبر في الجول – اشتباه بإصابة عبد الشافي بكسر في الترقوة

وأضاف: "يتملكني إحساس رائع بعد تسجيل هدفي الأول مع الزمالك في مرمى الأهلي".

وواصل: "نحن نادي الزمالك، نستطيع اللعب بأي أحد في أي وقت، تعودنا على المكسب منذ صغرنا".

وتابع: "أهدي الهدف لوالدي ووالدتي، واحتفالي بالهدف كان إهداء لشقيقي الذي كان مريضا".

وأتم: "مع احترامي لأي نادٍ في مصر، نحن الزمالك، نستطيع الفوز في أي وقت".

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

اقرأ أيضا:

انتقاد قوي من متعب لـ مروان محسن

تصريحات نارية من أمير مرتضى

الزمالك الأهلي الدوري المصري في الدوري في القمة أسامة فيصل
نرشح لكم
أخر الأخبار
حارس الزمالك: الأتوبيس وصل.. والملعب حكّم بيننا 8 دقيقة | الدوري المصري
أسامة فيصل: لم أتوقع تمريرة أوناجم.. وهذا سر احتفالي بالهدف 11 دقيقة | الدوري المصري
جوزيه: الأهلي ترك المساحات لـ الزمالك وتمركز اللاعبين كان خاطئا 20 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: منزعج من العنف مع عبد الشافي.. وإحصائية عالمية ساهمت في قراري 21 دقيقة | الدوري المصري
متعب يوجه رسائل نارية لـ مروان محسن: اذهب في إجازة.. لا أعرف كيف تُفكر 29 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – اشتباه بإصابة عبد الشافي بكسر في الترقوة 59 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: محبط من نتيجة القمة.. ولا أشعر بالقلق قبل نصف نهائي إفريقيا ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: رأينا عندما يصل الأتوبيس ماذا يحدث.. ووليد سليمان تسبب في "تبطيل" 5 لاعبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مدرب هدرسفيلد يعلنها: رمضان صبحي قريب للغاية من مغادرة النادي
قد ينال إعجابك