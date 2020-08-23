أسامة فيصل: لم أتوقع تمريرة أوناجم.. وهذا سر احتفالي بالهدف

اعترف أسامة فيصل لاعب الزمالك أنه لم يتوقع تمريرة زميله محمد أوناجم في هدف فريقه الثالث أمام الأهلي.

الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في استاد القاهرة بالجولة 21 من الدوري المصري.

وصرّح فيصل عبر قناة ناديه: "لم أتوقع أن يمرر لي أوناجم الكرة لأنه لم يكن يسمعني أو يراني، كنت أظنه سيسدد".

وأضاف: "يتملكني إحساس رائع بعد تسجيل هدفي الأول مع الزمالك في مرمى الأهلي".

وواصل: "نحن نادي الزمالك، نستطيع اللعب بأي أحد في أي وقت، تعودنا على المكسب منذ صغرنا".

وتابع: "أهدي الهدف لوالدي ووالدتي، واحتفالي بالهدف كان إهداء لشقيقي الذي كان مريضا".

وأتم: "مع احترامي لأي نادٍ في مصر، نحن الزمالك، نستطيع الفوز في أي وقت".



















































































































































وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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