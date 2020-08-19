رمضان صبحي لـ في الجول: مشاجرة مع مجموعة من جماهير الأهلي؟ كذب ولم يحدث

نفى رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وهدرسفيلد الحالي ما يتردد عن وقوع مشاجرة بينه وبين مجموعة من جماهير الأهلي.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قصة مشاجرة بين رمضان صبحي و5 من جماهير الأهلي في الساحل الشمالي بسبب اقترابه من فريق بيراميدز.

وقال رمضان صبحي لـ FilGoal.com في تصريحات مقتضبة: "لم يحدث".

وتابع لاعب الأهلي السابق "كل ما يتردد بشأن تلك القصة كذب ولم يحدث من الأساس".

وكان الأهلي قد أعلن خروج رمضان صبحي من حسابات الفريق بعدما علم باتفاقه مع بيراميدز.

ونشرت صحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية تقريرا يوم السبت، قالت فيه بأن هدرسفيلد وافق بالفعل على عرض ثان من بيراميدز لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

فيما رد هدرسفيلد لـFilGoal.com على تقرير الصحيفة الإنجليزية، نافيا وصول عرض جديد من أجل اللاعب. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)