ذا صن: نيمار مهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 10:55

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان ضد لايبزج

قد يغيب البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب تبديل قميصه بعد مواجهة ريد بول لايبزج.

نيمار استبدل قميصه مع مارسيل هالتسنبرج لاعب لايبزج عقب المباراة بعدما قاد الفريق الباريسي للتأهل لنهائي دوري الأبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 3-0.

أغلى لاعب في العالم لم يسجل أمس بل تصدت العارضة والقائم لتسديدتين منه رغم الفوز 3-0 على الخصم الألماني.

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ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي ضمن بروتكول العودة للعب فأن الصفحة 31 جاء خلالها: "يُنصح اللاعبون بالامتناع عن تبديل قمصانهم، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفقا للوائح الانضباط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية قالت إن "تبديل القمصان خلال بطولة دوري أبطال أوروبا المقامة في لشبونة تؤدي إلى فترة 12 يوما من الحجر الصحي".

واستدرك التقرير أن بروتكول الاتحاد لا ينص صراحة على ضرورة البقاء في الحجر الصحي في حالات تبادل القمصان.

وينتظر باريس سان جيرمان معرفة هوية منافسه اليوم بين بايرن ميونيخ الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي.

وأصبح سان جيرمان أول فريق فرنسي يتأهل لنهائي دوري الأبطال منذ مواطنه موناكو الذي بلغ ذات المرحلة في عام 2004.

وكان أفضل إنجاز في تاريخ سان جيرمان البالغ 50 عاما هو تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال عام 1995 قبل الهزيمة من ميلان.

وينتظر سان جيرمان ملاقاة الفائز من بايرن ميونيخ أو مواطنه ليون.

سجل أهداف المباراة كل من ماركينيوس وآنخيل دي ماريا وخوان بيرنات في الدقائق 13 و42 و56.

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