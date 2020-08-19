ميدو: يجب تعديل عقود اللاعبين أصحاب الأجور المرتفعة تحت شرائح ضريبية مضاعفة لتفيد الدولة

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 11:08

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - ميدو

يرى أحمد حسام "ميدو" أن الدولة يجب أن تضع اللاعبين والمدربين تحت شرائح ضريبية مضاعفة إذا تخطوا أرقاما معينة.

وشدد ميدو أن الناس في الشارع المصري يشعرون بالجنون عند سماع تلك الأرقام والنتيجة دوري متواضع.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس: "لا بد من وضع اللاعبين والمدربين والإعلاميين تحت شرائح ضريبية مضاعفة إذا تخطوا رقما معينا".

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وشدد "هذا هو الحل الوحيد لإفشاء غليل الناس الغلابة، يشعرون بالجنون من تلك الأرقام غير المنطقية".

وأوضح ميدو "هذا يفيد الدولة باستخدام تلك الضرائب في تحسين ظروف المواطن على هيئة طرق جديدة وتأمين صحي وتموين".

وكشف ميدو "لا توجد تلك الأرقام في الدوريات الأخرى مثل المغربي والتونسي".

وأضاف "متوسط عقد أغلى لاعب في الدوري المغربي ما يوازي 5 أو 6 ملايين جنيه في الموسم ورغم ذلك هناك تفوق لهم في البطولات القارية".

كما أوضح ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر "أتمنى أن يصل حديثي إلى وزير الرياضة والتحرك في أسرع وقت لتقديم مقترح للبرلمان بتنفيذ مشروع قانون يلزم أي لاعب أو مدرب أو إعلامي يتقاضى أكثر من 20 مليون جنيه في الموسم بدفع نسبة تتعدى 50% من راتبه للدول".

وأتم تصريحاته "ذلك يحدث في فرنسا، أي لاعب يتقاضى أكثر من مليون يورو يدفع 75% من راتبه للدولة".

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