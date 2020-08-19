فلافيو: لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك.. ولعبت ضد نجوم مثل حازم إمام وشيكابالا

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 01:24

كتب : FilGoal

فلافيو

استعاد أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق ذكريات مواجهات الزمالك قبل لقاء القمة المقبل.

وقال فلافيو عبر قناة إم بي سي مصر: "لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك لأنها كانت مباريات قوية وممتعة والفريقين يلعبان من أجل الهجوم والفوز".

وأضاف "خلال مسيرتي مع الأهلي لم أخسر من الزمالك سوى مرة واحدة فقط".

أخبار متعلقة
طلعت يوسف: رقمي القياسي؟ عانيت كثيرا خلال 30 عاما.. وسنتحدث عندما نحسم صفقاتنا من الأهلي محمد إبراهيم: الانتقال لـ الأهلي؟ أركز حاليا مع المقاصة لتحسين وضع الفريق كشري: لاعبو أسوان أخبروني بقدرتهم على تحقيق الفوز على الأهلي جوزيه: الأهلي يقدر على تخطي الوداد.. ولدي ذكريات عديدة في 23 مواجهة ضد الزمالك

وواصل "وفي كل لقاءات القمة كان هناك مدافع يتولى مراقبتي ويركز معي مثل ظلي، ولكن في مرة هربت من رقابته وسجلت هدفا من ركلة ركنية وحارس الزمالك ظل يعنفه كثيرا لأنه تركني".

وأكمل "لكنه كان مدافع قوي ويلعب معي بكل قوة وتركيز".

وتابع "لعبت ضد لاعبين مميزين في الزمالك مثل عمرو زكي وشيكابالا وحازم إمام".

وعن أبرز نجوم الزمالك قبل مواجهة الأهلي المقبلة قال: "طارق حامد لاعب قوي ويشارك في الدفاع والهجوم وسيكون وهو من أهم لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة".

وأتم تصريحاته "جيلبرتو صاحب فضل كبير في انضمامي للأهلي وتألقي مع الفريق الأحمر".

اقرأ أيضا:

هدرسفيلد يتخذ خطوة تجاه رمضان صبحي

سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال

تعادل مكرر بين نادي مصر والزمالك

لاعب الزمالك يغيب عن القمة

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ

قرارات رئيس برشلونة المنتظرة

فلافيو الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
فلافيو: لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك.. ولعبت ضد نجوم مثل حازم إمام وشيكابالا ساعة | الدوري المصري
حوار – لوفرين: تعمدت ضرب راموس بعد إيذائه لـ صلاح.. وأعتقد أن بقائه في ليفربول الأنسب ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك - الرجاء يستعيد الثنائي الكونغولي ساعة | إفريقيا
تياجو سيلفا: جئت إلى باريس سان جيرمان من أجل دوري الأبطال.. ونريد أن يتذكرنا الجميع ساعة | أوروبا
طلعت يوسف: رقمي القياسي؟ عانيت كثيرا خلال 30 عاما.. وسنتحدث عندما نحسم صفقاتنا من الأهلي ساعة | الدوري المصري
ناجلزمان: بعد الهدف الثاني نفد إيمان اللاعبين.. وسان جيرمان كان الأفضل ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: نهائي دوري الأبطال سيكون التحدي الأكبر في مسيرتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد إبراهيم: الانتقال لـ الأهلي؟ أركز حاليا مع المقاصة لتحسين وضع الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك