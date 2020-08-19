فلافيو: لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك.. ولعبت ضد نجوم مثل حازم إمام وشيكابالا

استعاد أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق ذكريات مواجهات الزمالك قبل لقاء القمة المقبل.

وقال فلافيو عبر قناة إم بي سي مصر: "لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك لأنها كانت مباريات قوية وممتعة والفريقين يلعبان من أجل الهجوم والفوز".

وأضاف "خلال مسيرتي مع الأهلي لم أخسر من الزمالك سوى مرة واحدة فقط".

وواصل "وفي كل لقاءات القمة كان هناك مدافع يتولى مراقبتي ويركز معي مثل ظلي، ولكن في مرة هربت من رقابته وسجلت هدفا من ركلة ركنية وحارس الزمالك ظل يعنفه كثيرا لأنه تركني".

وأكمل "لكنه كان مدافع قوي ويلعب معي بكل قوة وتركيز".

وتابع "لعبت ضد لاعبين مميزين في الزمالك مثل عمرو زكي وشيكابالا وحازم إمام".

وعن أبرز نجوم الزمالك قبل مواجهة الأهلي المقبلة قال: "طارق حامد لاعب قوي ويشارك في الدفاع والهجوم وسيكون وهو من أهم لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة".

وأتم تصريحاته "جيلبرتو صاحب فضل كبير في انضمامي للأهلي وتألقي مع الفريق الأحمر".

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