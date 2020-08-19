تياجو سيلفا: جئت إلى باريس سان جيرمان من أجل دوري الأبطال.. ونريد أن يتذكرنا الجميع

يسعى تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان الفرنسي في إنهاء مشواره مع الفريق بأفضل طريقة ممكنة.

تياجو سيلفا النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

سيلفا ساهم في وصول باريس سان جيرمان لأول مرة لنهائي دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه.

ولن يُجدد البرازيلي المخضرم تعاقده مع الفريق الباريسي وسيصبح حرا في تحديد مستقبله ووجهته المقبلة بعد المباراة النهائية.

وقال سيلفا عبر قناة "RMC" الفرنسية: "لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق. كانت هناك بعض الأوقات الصعبة للغاية. لكننا اليوم نستحق أن نكون في النهائي. أنا فخور جدا بفريقي. لعبنا بشكل عادل. نحن أقوياء في خط الهجوم. كل مباراة لدينا فرصة للتسجيل".

وأضاف "إنها ليلة تاريخية لكنها ليست النهاية، علينا أن نرتاح من أجل يوم الأحد (موعد النهائي)".

وأكمل "أتمنى أن نستمتع بالنهائي جميعا مع تحقيق اللقب. لقد جئت إلى باريس سان جيرمان من أجل ذلك. الآن نحن في النهائي. يعود الأمر إلينا، سيكون الأمر معقدا للغاية بالنسبة لبايرن ميونيخ لأن ليون يلعب بشكل جيد للغاية".

وأردف "أريد أن أنهي مسيرتي في باريس سان جيرمان. الآن أنا هادئ في رأسي. أنا أحمر وأزرق".

وأتم "لقد استعدنا توازننا هذا العام. نحن أكثر قدرة على المنافسة. الفريق الذي سيفوز بدوري أبطال أوروبا، سيتذكره الجميع".

وأصبح سان جيرمان أول فريق فرنسي يتأهل لنهائي دوري الأبطال منذ مواطنه موناكو الذي بلغ ذات المرحلة في عام 2004.

وكان أفضل إنجاز في تاريخ سان جيرمان البالغ 50 عاما هو تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال عام 1995 قبل الهزيمة من ميلان.

وينتظر سان جيرمان ملاقاة الفائز من بايرن ميونيخ أو مواطنه ليون.

سجل أهداف المباراة كل من ماركينيوس وآنخيل دي ماريا وخوان بيرنات في الدقائق 13 و42 و56.

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