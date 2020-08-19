طلعت يوسف: رقمي القياسي؟ عانيت كثيرا خلال 30 عاما.. وسنتحدث عندما نحسم صفقاتنا من الأهلي

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

تحدث طلعت يوسف المدير الفني لـ الاتحاد السكندري عن رقمه القياسي كأكثر مدرب إدارة للمباريات في الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السكندري أن يوسف أصبح المدرب الأكثر خوضا للمباريات في الدوري برصيد 412 مباراة عبر تاريخه.

وعلق يوسف على الرقم القياسي قائلا: "هو مجرد رقم وله دلالة على مشوار طويل جدا عانيت فيه كثيرا في مهنة قاسية خلال 28-30 عاما وهي فترة طويلة جدا في المجال الرقم يعني تاريخ عشته، وأنا سعيد بالوسط الموجوده فيه رغم المعاناة".

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وعن أصعب مباراة عبر أون تايم سبورتس 2 قال: "لا أستطيع تحديد مباراة بعينها، في كرة القدم إذا لم تتخط المراحل الصعبة فستعود للخلف، كل مباراة لم أحقق خلالها هدفي مع الفريق تكون مُتعبة لي".

وأضاف عن تأجيل مباراة المصري الأخيرة "تعاطفنا مع المصري في ظل الظروف الأخيرة، أتصور أنه كان لنا موقفا وأصدرنا بيانا قبل بيان الاتحاد الكرة بتأجيل المباراة، التأجيل كان حتميا وحق أًصيل".

وتطرق طلعت يوسف للحديث عن موقف أجانب النادي وعدم وجودهم ضمن الفريق "لدينا إصابات وغيابات 7 لاعبين من بينهم 6 في القوام الأساسي للفريق وسنحتاج 4 أسابيع على الأقل لإدخالهم أجواء الفريق فنيا وبدنيا لخوض المباريات".

وتابع "أتعامل مع الواقع والمتاح من اللاعبين لتحقيق أهدافنا في المرحلة المقبلة".

وأكمل "عودة الأجانب؟ تم وعدنا بوصول اللاعبين ومسؤولية اتحاد الكرة منذ شهرين وحتى هذه اللحظة لم يصل سوى عمرو الميداني ورزاق سيسيه عن طريق النادي"

وواصل "عاد الميداني وسيسيه لكنهم مصابين بكورونا فلم ينضما للتدريبات وباقي المحترفين هناك علامات استفهام حول موعد قدومهم".

وأتم عن إمكانية التعاقد مع أحد لاعبي الأهلي في الفترة المقبلة "بالتأكيد هناك أسماء وهناك اتصالات بين الإدارتين وأتواصل مع محمود الخطيب أحيانا وعندما تحسم الأمور سنتحدث".

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