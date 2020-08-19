محمد إبراهيم: الانتقال لـ الأهلي؟ أركز حاليا مع المقاصة لتحسين وضع الفريق

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 00:19

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم

يرى محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة أن تولي إيهاب جلال مهمة تدريب فريقه عامل مهم من عوامل ظهوره بمستوى جيد.

وقاد محمد إبراهيم المقاصة للفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الـ20 من الدور المصري.

وقال محمد إبراهيم لقناة النهار: "في الدور الأول من الدوري غاب عنا التوفيق وبعد تولي إيهاب جلال تدريب الفريق تعامل معنا بشكل مميز من الناحية النفسية".

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وأضاف "إيهاب جلال يمنحني حرية هجومية أكثر من الجانب الدفاعي لذلك أظهر بمستوى طيب".

وواصل "أجتهد وأحاول مساعدة فريقي وبالتأكيد الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع كل اللاعبين".

وبسؤاله عن إمكانية الانضمام للأهلي إذا تلقى عرضا من القلعة الحمراء رد قائلا: "أركز حاليا بكل قوة مع المقاصة لتحسين موقف الفريق في الدوري".

وفي لقاء آخر مع قناة إم بي سي مصر قال محمد إبراهيم: "بالتأكيد أفتقد جماهير الزمالك كثيرا".

وانضم محمد إبراهيم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.

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