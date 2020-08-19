الإنتاج الحربي: سنقدم مذكرة لاتحاد الكرة بسبب أخطاء البنا التحكيمية في مباراة المقاولون العرب

كشف خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن النادي سيقدم تقريرا لاتحاد الكرة بشأن أخطاء الحكم محمود البنا في مباراة المقاولون العرب.

ورفض البنا احتساب ركلة جزاء لباسم مرسي رغم العودة لتقنية الفيديو في مباراة شهدت خسارة الفريق أمام ذئاب الجبل 2-1 ضمن الجولة الـ 20.

وقال مهدي: "فاض بنا الكيل من أخطاء الحكام، الموسم الماضي لم تحتسب لنا ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة أمام المقاولون وخسرنا في الدقائق الأخيرة".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الموسم الماضي محمود البنا طرد مختار بطريقة مستفزة، وسابقا أيضا طرد لاعبين من الفريق في مباراة واحدة".

وأكمل "حكم تقنية الفيديو أخبرني أنه قال للبنا أن لقطة باسم مرسي ركلة جزاء ورفض احتسابها لأنها لا ترتقي".

وأردف "اعتقد أنه لا يريد العودة في قراه لأنه أشهر بطاقة صفراء على باسم مرسي".

وواصل "هو من الحكام الجيدين لكن لا أعلم السبب في تعامله معنا بتلك الطريقة".

وعن موقف النادي "تحدثنا للمسؤولين ومحمد فضل وسنحقق في الأمر وندعم للجنة الحكام، غدا سنقدم مذكرة لاتحاد الكرة ونتوقع أن يصل صوتنا للجميع".

وفشل فريق الإنتاج في تحقيق أي انتصار على المقاولون في آخر 7 مباريات في الدوري.

آخر مرة نجح الإنتاج الحربي في الفوز على المقاولون كان موسم 2015-16، وهذا الانتصار هو الوحيد للإنتاج في آخر 10 مباريات جمعته مع المقاولون العرب.

وتجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 24 في المركز الثامن.

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