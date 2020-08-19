الإنتاج الحربي: سنقدم مذكرة لاتحاد الكرة بسبب أخطاء البنا التحكيمية في مباراة المقاولون العرب

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 00:08

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

كشف خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن النادي سيقدم تقريرا لاتحاد الكرة بشأن أخطاء الحكم محمود البنا في مباراة المقاولون العرب.

ورفض البنا احتساب ركلة جزاء لباسم مرسي رغم العودة لتقنية الفيديو في مباراة شهدت خسارة الفريق أمام ذئاب الجبل 2-1 ضمن الجولة الـ 20.

وقال مهدي: "فاض بنا الكيل من أخطاء الحكام، الموسم الماضي لم تحتسب لنا ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة أمام المقاولون وخسرنا في الدقائق الأخيرة".

أخبار متعلقة
الإنتاج لا يفك لعنة الذئاب.. المقاولون ينتصر ويتخطى بيراميدز رغم تألق الإنتاج.. قنبلة السولية تنقذ سجل الأهلي المحلي بعد تدخل VAR.. عفيفي يخطف الأهلي بهدف التقدم للإنتاج تشكيل الأهلي - تغيير وحيد اضطراري أمام الإنتاج

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الموسم الماضي محمود البنا طرد مختار بطريقة مستفزة، وسابقا أيضا طرد لاعبين من الفريق في مباراة واحدة".

وأكمل "حكم تقنية الفيديو أخبرني أنه قال للبنا أن لقطة باسم مرسي ركلة جزاء ورفض احتسابها لأنها لا ترتقي".

وأردف "اعتقد أنه لا يريد العودة في قراه لأنه أشهر بطاقة صفراء على باسم مرسي".

وواصل "هو من الحكام الجيدين لكن لا أعلم السبب في تعامله معنا بتلك الطريقة".

وعن موقف النادي "تحدثنا للمسؤولين ومحمد فضل وسنحقق في الأمر وندعم للجنة الحكام، غدا سنقدم مذكرة لاتحاد الكرة ونتوقع أن يصل صوتنا للجميع".

وفشل فريق الإنتاج في تحقيق أي انتصار على المقاولون في آخر 7 مباريات في الدوري.

آخر مرة نجح الإنتاج الحربي في الفوز على المقاولون كان موسم 2015-16، وهذا الانتصار هو الوحيد للإنتاج في آخر 10 مباريات جمعته مع المقاولون العرب.

وتجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 24 في المركز الثامن.

اقرأ أيضا:

هدرسفيلد يتخذ خطوة تجاه رمضان صبحي

سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال

تعادل مكرر بين نادي مصر والزمالك

لاعب الزمالك يغيب عن القمة

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ

قرارات رئيس برشلونة المنتظرة

الإنتاج الحربي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فلافيو: لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك.. ولعبت ضد نجوم مثل حازم إمام وشيكابالا ساعة | الدوري المصري
حوار – لوفرين: تعمدت ضرب راموس بعد إيذائه لـ صلاح.. وأعتقد أن بقائه في ليفربول الأنسب ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك - الرجاء يستعيد الثنائي الكونغولي ساعة | إفريقيا
تياجو سيلفا: جئت إلى باريس سان جيرمان من أجل دوري الأبطال.. ونريد أن يتذكرنا الجميع ساعة | أوروبا
طلعت يوسف: رقمي القياسي؟ عانيت كثيرا خلال 30 عاما.. وسنتحدث عندما نحسم صفقاتنا من الأهلي ساعة | الدوري المصري
ناجلزمان: بعد الهدف الثاني نفد إيمان اللاعبين.. وسان جيرمان كان الأفضل ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: نهائي دوري الأبطال سيكون التحدي الأكبر في مسيرتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد إبراهيم: الانتقال لـ الأهلي؟ أركز حاليا مع المقاصة لتحسين وضع الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك