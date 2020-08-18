الخليفي: آمل أن يستمر الحلم.. قلت للاعبين يجب ألا نتوقف عند هذا الحد

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

أعرب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق باريس على لايبزج الألماني بثلاثة أهداف دون رد في نصف نهائي دوري الأبطال وتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه.

وقال ناصر الخليفي: "أنا سعيد جدا هذا المساء، وفخور جدا باللاعبين".

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وتابع عبر إذاعة "راديو مونت كارلو": "إنه حلم وآمل أن يستمر الحلم. يمكننا الاحتفال الليلة بالنسبة لي وللنادي، نحن سعداء للغاية بفرحة الجماهير، لقد انتظروا هذا الفوز لفترة طويلة"

وواصل "منذ وصولنا إلى هنا في 2011، وحلمنا كان دوري أبطال أوروبا ونحن قريبون من حلمنا".

وأتم "قلت للاعبين أن لدينا مباراة رائعة ولكن يجب ألا نتوقف عند هذا الحد".

وأصبح سان جيرمان أول فريق فرنسي يتأهل لنهائي دوري الأبطال منذ مواطنه موناكو الذي بلغ ذات المرحلة في عام 2004.

وكان أفضل إنجاز في تاريخ سان جيرمان البالغ 50 عاما هو تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال عام 1995 قبل الهزيمة من ميلان.

وينتظر سان جيرمان ملاقاة الفائز من بايرن ميونيخ أو مواطنه ليون.

سجل أهداف المباراة كل من ماركينيوس وآنخيل دي ماريا وخوان بيرنات في الدقائق 13 و42 و56.

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