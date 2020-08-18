مدرب طنطا: أرضية الملعب قد تكون سببا في هدف حرس الحدود

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح مدربا لنادي طنطا - موقع طنطا الرسمي

ينتظر محمد صلاح المدير الفني لنادي طنطا أداءً جيدا للفريق في المباريات المقبلة رغم الخسارة من حرس الحدود بهدف نظيف.

وقاد صلاح الفريق لأول مرة هذا الموسم بعدما تولى المسؤولية خلفا لأيمن المزين، وفي المباراة الأولى خسر بهدف نظيف أمام حرس الحدود.

هدف حرس الحدود جاء في الدقيقة السابعة بخطأ قاتل من محمد أشرف حارس مرمى طنطا الذي فشل في تقدير عودة الكرة من مدافعه لتمر من تحت قدمه وتتخطى خط المرمى.

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وقال محمد صلاح عن خطأ حارسه: "أرضية الملعب قد تكون سببا في هدف حرس الحدود والتي تسببت في خطأ محمد أشرف".

وتابع "بين شوطي المباراة أشدت بالحارس وهو ما ظهر عليه في الشوط الثاني بعدما تصدى لانفرادين".

وعن موقف علي فرج "هو من لاعبي الفريق وبعد استجوابه سينضم لمعسكر الفريق، كان هناك سوء تفاهم مع أيمن المزين، هو لم يفتعل المشاكل".

وأتم "بفضل روح الفريق وأداء اللاعبين، فالمستقبل في الدوري سيكون جيدا إذا سارت الأمور بشكل جيد".

طنطا تجمد رصيده عند 16 نقطة من 20 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير من مسابقة الدوري.

ويلعب طنطا مباراته المقبلة يوم السبت أمام طلائع الجيش صاحب الـ 18 نقطة.

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