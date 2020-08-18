أمير عزمي: تعطل تقنية الفيديو وارد في العالم أجمع

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 23:42

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر - أوباما

يخشى أمير عزمي المدرب العام بفريق مصر من إصابات اللاعبين بسبب تلاحم مباريات الدوري المصري.

وتعادل فريق مصر مع الزمالك بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 20 من المسابقة.

وقال أمير عزمي لقناة أون تايم سبورتس: "شاهدنا قائمة الزمالك وتوقعنا إراحة عدد كبير من اللاعبين قبل لقاء القمة".

أخبار متعلقة
خالد جلال: توقعنا خوض الزمالك اللقاء بالناشئين فغيرنا طريقة اللعب.. راض بالنقطة ولعبنا للفوز خبر في الجول - تعطل تقنية الـVAR في مباراة نادي مصر والزمالك تشكيل الزمالك - جنش يحرس المرمى وعودة أوباما بجانب مجموعة شباب أمام نادي مصر في مباراة تجربة الشباب.. تعادل مكرر بين نادي مصر والزمالك قبل القمة

وتابع عزمي "تحدثنا مع لاعبينا لاستغلال ذلك لعدم وجود تجانس بين ناشئي الزمالك وخوض بعضهم أول لقاء في الدوري".

وأوضح عزمي "كنا الأفضل في الشوط الأول، ولكن بعد تغييرات الزمالك كانوا الأفضل في الشوط الثاني".

وبالحديث عن تعطل تقنية الفيديو قال: "من الوارد أن يحدث ذلك في عالم كرة القدم ولا أعتقد أن هناك حالة كانت تحتاج تدخل VAR".

وأضاف "أعتقد أن اعتراض أحمد سيد زيزو عقب اللقاء كان على الوقت الضائع وليس أمر آخر".

وأتم عزمي تصريحاته "نخشى الإصابات فقط بسبب تلاحم المباريات، شاهدنا محمود متولي وقبله لاعب في المقاولون ولاعب في الاتحاد وهذا متوقع بسبب ضغط اللقاءات".

اقرأ أيضا:

هدرسفيلد يتخذ خطوة تجاه رمضان صبحي

سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال

تعادل مكرر بين نادي مصر والزمالك

لاعب الزمالك يغيب عن القمة

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ

قرارات رئيس برشلونة المنتظرة

في الدوري الزمالك فريق مصر الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فلافيو: لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك.. ولعبت ضد نجوم مثل حازم إمام وشيكابالا 2 ساعة | الدوري المصري
حوار – لوفرين: تعمدت ضرب راموس بعد إيذائه لـ صلاح.. وأعتقد أن بقائه في ليفربول الأنسب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك - الرجاء يستعيد الثنائي الكونغولي 2 ساعة | إفريقيا
تياجو سيلفا: جئت إلى باريس سان جيرمان من أجل دوري الأبطال.. ونريد أن يتذكرنا الجميع 2 ساعة | أوروبا
طلعت يوسف: رقمي القياسي؟ عانيت كثيرا خلال 30 عاما.. وسنتحدث عندما نحسم صفقاتنا من الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
ناجلزمان: بعد الهدف الثاني نفد إيمان اللاعبين.. وسان جيرمان كان الأفضل 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: نهائي دوري الأبطال سيكون التحدي الأكبر في مسيرتي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد إبراهيم: الانتقال لـ الأهلي؟ أركز حاليا مع المقاصة لتحسين وضع الفريق 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك