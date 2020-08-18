خالد جلال: توقعنا خوض الزمالك اللقاء بالناشئين فغيرنا طريقة اللعب.. راض بالنقطة ولعبنا للفوز

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 23:33

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر - خالد جلال

كشف خالد جلال مدير فريق نادي مصر عن توقعه لخوض الزمالك مواجهته فريقه بعدد من اللاعبين الناشئين لذلك دفع بخطة هجومية في الشوط الأول.

ونجح فريق مصر في خطف نقطة من الزمالك بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وخاض الزمالك اللقاء بـ 5 لاعبين ناشئين في التشكيل الأساسي قبل أن يدفع بالأساسيين في الشوط الثاني.

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وقال خالد جلال عبر أون تايم سبورتس: "بالطبع مباراة صعبة، وجئت في توقيت لم أنجح في تدعيم الفريق بصورة كاملة".

وكشف جلال "كنت أعلم أن الزمالك من الممكن أن يلعب بعدد من الناشئين وأحيي كارتيرون على منحهم فرصة".

وتابع "غيرت من طريقتي بسبب ذلك ودفعت برضا الويشي ومن خلفه 3 لاعبين في خطة هجومية لاستغلال خطة الزمالك".

وشدد جلال "كنا نلعب من أجل الفوز فقط، ولعبنا بسيناريو هجومي بسبب عدد الناشئين في الزمالك، لكن رغم ذلك أنقذ عصام ثروت أهداف محققة".

ورفع فريق مصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بفارق 5 نقاط عن المراكز الناجية من الهبوط.

وأتم تصريحاته "غيرت طريقة اللعب في الشوط الثاني لأنني كنت أعلم بإجراء الزمالك عدد من التغييرات وفي النهاية حصلنا على نقطة مهمة".

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